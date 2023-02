CBF anuncia amistoso do Brasil contra o Marrocos com Ramon de interino 

Treinador campeão do Sul-Americano sub-20 comandará Seleção no dia 25 de março.

Após reunião com o presidente da CBF na última terça-feira (14.fev), Ramon Menezes está definido como treinador interino da seleção brasileira principal no primeiro desafio do novo ciclo, visando a Copa do Mundo de 2026. A entidade anunciou, nesta quarta, amistoso contra o Marrocos, em Tânger, no dia 25 de março.

Ramon Menezes comandou a seleção sub-20 no título sul-americano, na Colômbia. Ele desembarcou no início da manhã da última terça-feira com a delegação e se encontrou com Ednaldo Rodrigues. A reunião definiu que o ex-jogador treinará a Seleção na data Fifa de março, enquanto a entidade negocia com o novo treinador. Carlo Ancelotti é o nome favorito.

“O Ramon Menezes merece uma saudação especial. Ele é um treinador novo e de muito potencial. Queremos cada vez mais gente com novas e ousadas ideias nas Seleções. Ele trabalhou com excelência e conseguiu colocar o time jogando de forma moderna e com todas as características do nosso futebol”, afirmou Ednaldo Rodrigues.

O novo treinador interino fez 17 jogos no comando da equipe sub-20 e somou 11 vitórias, quatro empates e apenas duas derrotas, com um aproveitamento de 72,5%. Ao todo, foram 40 gols marcados e 14 sofridos.

Aposentado da carreira de jogador em 2013, Ramon trabalha como treinador desde 2015 e teve nove passagens por oito clubes, a de maior destaque no Vasco, quando iniciou bem o Brasileiro, mas caiu em meio a efervescente processo político no clube com 56% de aproveitamento.

*Com informações do ge