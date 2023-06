Cavinho visita o Mirassol para decolar no Paulistão 

O Clube Atlético Votuporanguense que vem de vitória contra o Monte Azul, no último domingo (4.jun), em casa, pela terceira rodada do Campeonato Paulista Sub-11 e Sub-13, volta a campo neste domingo (11), contra o Mirassol, e mais uma vitória pode fazer o CAV decolar na competição.

Os duelos ocorrem no Estádio José Maria de Campos Maia, neste domingo, às 9h e às 10h30, Sub-11 e Sub-13, respectivamente.

Após a última rodada, o técnico do Sub-13 do Votuporanguense, Stevys Lippa, comentou: “Conseguimos manter o placar até o término da partida e graças a Deus saímos com uma vitória que nos dá tranquilidade para seguirmos trabalhando e buscando a classificação, que é o nosso objetivo”, disse.