Cavinho visita o Catanduva pelo Paulistão 

O Clube Atlético Votuporanguense volta a campo neste domingo (25.jun), no Estádio Municipal Sílvio Salles, em Catanduva/SP, contra os donos da casa, pela sexta rodada do Campeonato Paulista, Sub-11 e Sub-13.

O Cavinho vem de partidas em casa, quando no último domingo, na Arena Plínio Marin, conquistou uma vitória no Sub-11 e perdeu no Sub-13, para o Olímpia.

Após uma semana reforçada de treinamentos, os elencos da Pantera Alvinegra estão prontos para enfrentar o Catanduva; clube que vem de empates contra o Tanabi, também atuando no Sílvio Salles na última rodada, por 2 a 2 no Sub-11 e 1 a 1 no Sub-13.

Os duelos em Catanduva ocorrem às 9h e às 10h30, Sub-11 e Sub-13, respectivamente.