Cavinho tropeça no Mirassol pelo Paulistão 

Duelos ocorreram no Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol/SP, no domingo; Próximo compromisso é em casa, contra o Olímpia.

O Clube Atlético Votuporanguense teve sequência positiva interrompida ao tropeçar no Mirassol pela quarta rodada do Campeonato Paulista, no último domingo (11.jun), em duelos disputados no Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol/SP.

No Sub-11, o Cavinho perdeu por 1 a 0, com gol dos donos da casa anotado pelo camisa 10, Pedro Martineli, já aos 40 minutos da segunda etapa.

No Sub-13, o Mirassol abriu o placar logo aos 10 minutos, com Cleverson; em seguida, aos 14 minutos, Léo Carrasco cobrou falta e marcou o segundo para os donos da casa.

Já na segunda etapa, João Otavio descontou para o CAV; mas a reação alvinegra parou por aí. Para fechar o marcador, Gabriel fez o terceiro gol para o Mirassol e deu números finais ao duelo.

Próximo compromisso

O Cavinho volta para casa, onde acelera preparação para o duelo do próximo domingo (18), pela quinta rodada do Paulistão, na Arena Plínio Marin, contra o Olímpia, às 9h e às 10h30, Sub-11 e Sub-13, respectivamente.