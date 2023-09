Cavinho recebe o Novorizontino e precisa vencer para seguir no Paulistão 

No jogo de ida, em Iacanga, o CAV perdeu por 1 a 0; o duelo da volta ocorre neste domingo (24), às 9h, na Arena Plínio Marin.

O Clube Atlético Votuporanguense precisa vencer o Novorizontino no jogo da volta para seguir no Campeonato Paulista, sub-11, em duelo que será disputado às 9h, neste domingo (24.set), na Arena Plínio Marin, em Votuporanga/SP.

O jogo de ida, no último fim de semana, no Estádio José Antônio Rossi, em Iacanga/SP, o Novorizontino venceu por 1 a 0, após o Cavinho desperdiçar inúmeras chances de abrir o marcador.

O resultado fora dos domínios da Pantera Alvinegra coloca os comandados pelo técnico William Mello em situação perigosa, pois esta segunda fase do Paulistão é disputada no formato mata-mata, ou seja, caso não dê o troco no Novorizontino e vença dentro da Toca, o Votuporanguense se despedirá da competição estadual.

União Cup

O Clube Atlético Votuporanguense enfrentou o Monte Azul nesta quinta-feira (21), na Arena Plínio Marin, em rodada antecipada, e venceu no sub-10 por 3 a 0; mesmo placar da vitória no sub-12. Já no sub-14 o Votuporanguense também superou os visitantes, desta vez, por 1 a 0.