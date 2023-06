Cavinho recebe o Monte Azul em busca da primeira vitória no Paulistão 

Duelos válidos pela terceira rodada da competição ocorrem neste domingo (4.jun), às 9h e às 10h30, Sub-11 e Sub-13, respectivamente, na Arena Plínio Marin.

O Clube Atlético Votuporanguense volta a campo neste domingo (4.jun), em casa, quando recebe o Monte Azul, buscando vencer no Campeonato Paulista Sub-11 e Sub-13.

Após uma estreia frustrada com a desistência do Fernandópolis, o Votuporanguense enfrentou o Rio Preto, no último domingo, no Estádio Anísio Haddad, e empatou no Sub-11, mas perdeu no Sub-13.

Para este jogo, o Sub-11 conta com um reforço no poder de fogo, já que o meia-atacante Heyttor, vindo do projeto social da SEV (Sociedade Esportiva Votuporanguense), na Ferroviária, foi trazido para o Cavinho.

Os duelos válidos pela terceira rodada da competição ocorrem às 9h e às 10h30, Sub-11 e Sub-13, respectivamente, na Arena Plínio Marin.

Adversário pressionado

O Monte Azul vem de derrota no Paulistão, já que na última rodada recebeu no Estádio Ninho do Azulão, o Tanabi, perdendo por 2 a 0 no Sub-11; e goleado por 5 a 1 no Sub-13.