Cavinho pega o Olímpia buscando reabilitação no Paulistão

O Clube Atlético Votuporanguense volta a campo neste domingo (18.jun), pela quinta rodada do Campeonato Paulista, nas categorias Sub-11 e Sub-13, diante do Olímpia e em busca de reabilitação.

O CAV vem de derrota para o Mirassol, fora de casa, na última rodada. Enquanto o Olímpia vem de empates, sem gols no Sub-13 e em 1 a 1 no Sub-11, contra o Tanabi, no Estádio Maria Tereza Breda, em Olímpia/SP.

Na tabela do Paulistão o Olímpia aparece em 2º, no Sub-13, com 7 pontos conquistados; quanto o CAV figura na 5ª colocação com 3 pontos somados. Já no Sub-11, o Galo Azul também está na frente, aparece na 3ª colocação com 5 pontos; enquanto a Pantera Alvinegra está na 5ª colocação com 4 pontos conquistados.

Os duelos na Arena Plínio Marin ocorrem às 9h e às 10h30, Sub-11 e Sub-13, respectivamente.