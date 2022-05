Cavinho estreia no Paulistão sub-20 contra o Catanduva 

Duelo ocorre às 15h, nesta quarta-feira (4), na Arena Plínio Marin.

A equipe do Clube Atlético Votuporanguense estreia nesta quarta-feira (4.mai), às 15h, na Arena Plínio Marin, em Votuporanga/SP, no Campeonato Paulista sub-20, contra o Catanduva.

O MoleCav está no Grupo 1, juntamente com equipes como: Tanabi, Mirassol, Catanduva, América de Rio Preto e Novorizontino.

Comandados pelo auxiliar técnico do sub-20, Cauê Marangoni – já que o treinador da categoria Rodrigo Cabral está empenhado na equipe principal, focado no segundo jogo da semifinal da Série A3. Nesta terça (3) o CAV divulgou a lista de atletas; confira nome e idade:

Goleiros: Felipe Gustavo (20), Diego (19), Franco (18) e Sorriso (17);

Zagueiros: Lucas Lima (18), Carlão (18), Júlio César (19) e Vedrani (17);

Laterais: Carlinhos (19), Romarinho (18), Dellanhesi (17) e Barbosa (19);

Volantes: Vitinho (19), Gab (19), Tete (17), Pietro (17) e Pedrinho (19);

Meio-campistas: Talerson (19) e Eric (17);

Atacantes: Luquesi (19), Allan Bruno (18), Sávinho (19), Bebê (18) e Brisola (18);

Centroavantes: Miller (17), Caique (17), Reis (17) e Pedro Cope (17).

Tabela de jogos do MoleCav no sub-20

4/mai – 15h – Votuporanguense x Catanduva

11/mai – 10h – Novorizontino x Votuporanguense

18/mai – 15h – Votuporanguense x Mirassol

25/mai – 15h – Tanabi x Votuporanguense

1º/jun – 15h – Votuporanguense x América de Rio Preto

8/jun – 15h – Catanduva x Votuporanguense

12/jun – 15h – Votuporanguense x Novorizontino

15/jun – 15h – Mirassol x Votuporanguense

22/jun – 15h – Votuporanguense x Tanabi

29/jun – 15h – América de Rio Preto x Votuporanguense

Modelo de disputa

Ao todo, 72 clubes vão disputar o torneio de base. Na primeira fase, as equipes foram divididas em 12 grupos, onde vão se enfrentar em turno e returno, classificando-se os dois primeiros de cada, além dos oito melhores terceiros colocados no geral.

Os 32 classificados serão distribuídos novamente em grupos na segunda fase, com disputas em dois turnos, sendo que apenas os dois melhores de cada chave avançam para o mata-mata, que terá oitavas, quartas, semifinais e a decisão.

De acordo com a Federação Paulista de Futebol (FPF), a decisão do torneio está prevista para acontecer no dia 9 de novembro.