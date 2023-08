Cavinho estreia com três vitórias na União Cup 2023 

Duelos do sub-10, sub-12 e sub-14 ocorreram no último sábado, em Sebastianópolis do Sul/SP, contra o Rio Preto.

Os trabalhos realizados nas categorias de base do Clube Atlético Votuporanguense continuam em alta voltagem e prova disso é que no último sábado (26.ago), as equipes do sub-10, sub-12 e sub-14 estrearam na União Cup 2023, mandando os jogos ‘fora de casa’, diante do Rio Preto, e venceram.

Com duelos disputados no Estádio Municipal Luiz Scatamburlo, em Sebastianópolis do Sul/SP, o sub-10 da Pantera Alvinegra ignorou o Jacaré e venceu por 2 a 0; em seguida, no sub-12, o Cavinho bateu o Rio Preto por 1 a 0; e para fechar a rodada de abertura, no sub-14, um jogo mais emocionante e com a rede balançando mais vezes, 3 a 2 para o Votuporanguense.

Os elencos do CAV voltam para seus domínios, a Arena Plínio Marin, onde recebem o Barretos, no próximo sábado (2).