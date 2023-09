Cavinho entra em campo pelo Paulistão e União Cup 

Duelos ocorrem neste sábado e domingo na Arena Plínio Marin.

O Clube Atlético Votuporanguense volta a campo neste domingo (3.set), diante do Catanduva, na Arena Plínio Marin, em Votuporanga/SP, em duelos válidos pela 13ª rodada do Campeonato Paulista, sub-11 e sub-13.

No sub-11, o Votuporanguense garantiu a classificação antecipada para a segunda fase do torneio na última rodada, após bater o Olímpia, de virada, por 2 a 1, Estádio Maria Tereza Breda, em Olímpia/SP.

Já o Catanduva desafiou o poder de fogo do Tanabi, fora de casa, em jogo sediado na Arena Plínio Marin, e acabou goleado por 6 a 0.

No sub-13, o CAV vem de derrota para o Olímpia, por 1 a 0; enquanto o Catanduva ficou no empate por 1 a 1 com o Tanabi, em jogo sediado na Arena Plínio Marin. O desempenho do Votuporanguense na competição não decolou e na lanterna do grupo, não avançará a próxima fase.

Os duelos ocorrem no território da Pantera Alvinegra, às 9h e às 10h30, sub-11 e sub-13, respectivamente.

União Cup 2023

Ainda neste sábado (2) a Arena Plínio Marin recebe as equipes do sub-10, sub-12 e sub-14 do CAV – que estrearam com vitória na União Cup 2023, no último final de semana, mandando os jogos em Sebastianópolis do Sul/SP, diante do Rio Preto.

De volta aos seus domínios, o Votuporanguense recebe o Barretos, a partir das 8h.