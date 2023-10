Cavinho enfrenta o Catanduva pela União Cup 

Duelos do sub-10, sub-12 e sub-14 ocorrem neste sábado (28), a partir das 8h, no Estádio Municipal Luiz Scatamburlo, em Sebastianópolis dos Sul/SP.

O Clube Atlético Votuporanguense (CAV) segue sua trajetória na União Cup 2023 e neste sábado (28.out) o desafio é contra o Catanduva, em Sebastianópolis do Sul/SP.

Apesar do mando de campo ser do Cavinho, os duelos do sub-10, sub-12 e sub-14, ocorrem a partir das 8h, respectivamente, no Estádio Municipal Luiz Scatamburlo.

Na última rodada, fora de casa, contra o Rio Preto, o sub-10 da Pantera Alvinegra foi superado por 2 a 0; em seguida, o sub-12 entrou em campo e também foi vencido, desta vez por 3 a 1, sendo que Brayan descontou para o CAV.

Já o sub-14 fechou a rodada e deu o troco no Jacaré, ao vencer os mandantes por 3 a 0, sendo dois gols de Cauãn Santana e Pedrinho.

A base vem forte

Por falar nas categorias de base do CAV, nesta quinta-feira (26.out), o sub-10 e sub-12 enfrentaram o Guarani, de Campinas/SP, em duelos amistosos disputados em Itapira/SP.

No sub-10, o jogo foi dividido em três tempos, sendo que nos dois primeiros o Cavinho utilizou o time considerado principal, segurando o empate em 0 a 0; já na terceira etapa, o Bugre superou os votuporanguenses por 2 a 0.

Já no sub-12, o Cavinho não deu margem para o Guarani e venceu por 2 a 1, dois gols de Eduardo Padoan, sendo um deles de bicicleta.