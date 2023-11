Cavinho enfrenta o Barretos pela União Cup 

Os duelos do sub-10, sub-12 e sub-14 ocorrem nesta quinta-feira, a partir das 8h, no Estádio Fortaleza.

O Clube Atlético Votuporanguense (CAV) volta a campo nesta quinta-feira (2.nov), a partir das 8h, para a sequência da União Cup 2023, desta vez, diante do Barretos, no Estádio Antônio Gomes Martins, conhecido como Fortaleza, em Barretos/SP.

Na última rodada, no sábado (28), o Cavinho mandou seus jogos no Estádio Municipal Luiz Scatamburlo, em Sebastianópolis do Sul/SP, contra o Catanduva.

Com a bola rolando, o sub-10 não conseguiu segurar os visitantes e acabou derrotado por 2 a 1; em seguida, o sub-12 do CAV ignorou a presença do Catanduva e aplicou uma sonora goleada, 6 a 0.

O fechamento da rodada ficou por conta do sub-14, e fazendo valer o mando de campo, mesmo longe da Arena Plínio Marin, o Votuporanguense venceu por 1 a 0.