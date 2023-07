Cavinho é campeão da Santa Fé Cup Brasil

Equipe Sub-14 conquistou também prêmios individuais, como o de goleiro menos vazado e o de destaque do campeonato e artilheiro.

A equipe Sub-14 do Clube Atlético Votuporanguense venceu o VB96 (Osasco/SP) por 2 a 0 e conquistou o título de campeão da 2ª Santa Fé Cup Brasil, na manhã desta sexta-feira (14.jul), no Estádio Municipal Evandro de Paula, em Santa Fé do Sul/SP.

O elenco comandado pelo técnico Emerson, demonstrou força coletiva e individual, já que além de faturar o torneio, conquistou títulos, como o de goleiro menos vazado para o arqueiro alvinegro Murilo e o destaque do campeonato e artilheiro para Felipe Biro.

A edição da competição contou com as categorias de base de clubes conhecidos nacionalmente, como: Atlético-GO, América de São José do Rio Preto, e outros.

Agora é a vez do Sub-12

Enquanto o Sub-14 comemora, o Sub-12, comandado pelo técnico Stevys Lippa, espera o vencedor de Magda ou Sud Mennucci – que ocorre ainda nesta sexta-feira – para conhecer o adversário da final da Copa Interior de Futebol, neste sábado (15), em Sud Mennucci/SP. Após campanha irretocável, o Sub-12 da Pantera Alvinegra segue afiando as garras e de olho no título.