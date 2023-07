Cavinho é campeão da Copa Interior 

O Sub-12 do Votuporanguense bateu Magda por 1 a 0 e conquistou o torneio de base disputado em Sud Mennucci/SP.

Se o Sub-14 do CAV (Clube Atlético Votuporanguense) faturou a Santa Fé Cup Brasil na manhã da última sexta-feira (14.jul), no Estádio Municipal Evandro de Paula, em Santa Fé do Sul/SP, no sábado, o Sub-12 deixou claro que a base da Pantera Alvinegra é um celeiro proeminente de craques conquistando a Copa Interior Futebol de Base 2023.

O torneio disputado em Sud Mennucci/SP contou com uma campanha irretocável do Cavinho, que comandado pelo técnico Stevys Lippa, na final, diante de Magda, não tremeu. Após um duelo muito disputado, Alan, o camisa 10, marcou o único gol da partida, dando o título para o Votuporanguense.

Além da conquista coletiva, o Sub-12 do CAV trouxe na bagagem premiações individuais, como: melhor técnico do campeonato (Stevys Lippa), goleiro menos vazado (Heitor Pedroso) e jogador destaque (Allan Prates).

Campeonato Paulista de base ‘pausado’

Como o Campeonato Paulista só volta no dia 6 de agosto para o CAV, quando enfrentará o Rio Preto, na Arena Plínio Marin, às 9h e às 10h30, respectivamente Sub-11 e Sub-13, abrindo o segundo turno da competição, pela nona rodada, as categorias de base disputam competições de tiro curto, mantendo as garras afiadas.

Nesta segunda-feira (17) um novo desafio foi iniciado, um torneio de base disputado em Nova Castilho/SP.