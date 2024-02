Cavalo morre depois de ser atropelado por caminhão em Araçatuba 

Animal invadiu a via e acabou sendo atingido pelo veículo; motorista não teve ferimentos.

Um cavalo morreu após ser atropelado por um caminhão no km 45,8 da Rodovia Eliéser Montenegro Magalhães (SP-463), em Araçatuba/SP, durante a manhã desta terça-feira (27.fev).

De acordo com informações da polícia, o caminhão seguia no sentido Araçatuba – Bilac/SP, quando atingiu o animal. Com o impacto, o cavalo foi arremessado para o lado esquerdo da pista, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O caminhão ficou com danos na parte dianteira esquerda.

O trânsito precisou ser parcialmente interditado, já que o animal ficou caído na lateral da mureta que separa as duas pistas. Tanto o caminhão quanto o animal já foram removidos da pista e o trecho já está liberado para o tráfego normal.

*Com informações do g1