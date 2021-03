Cavalo cai em galeria pluvial e resgate mobiliza bombeiros de Ilha Solteira 

Resgate durou cerca de três horas; animal foi resgatado sem ferimentos e entregue aos proprietários.

Um cavalo que caiu em uma galeria de águas pluviais foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros de Ilha Solteira/SP, na quinta-feira (4).

De acordo com os bombeiros, a equipe foi acionada para retirar o animal do local, no Jardim Ypê.

Com o apoio da Secretaria de Obras do município, os bombeiros retiraram a tampa do poço de inspeção da galeria e o cavalo foi resgatado após cerca de três horas.

O animal não ficou ferido e foi devolvido aos proprietários.

*Com informações do g1