CAV supera Bandeirante em Birigui por 2 a 0

Bandeirante e Votuporanguense se enfrentaram no Pedro Marin Berbel neste sábado, e o CAV levou a melhor, por 2 a 0. Em duelo da 11ª rodada do Campeonato Paulista A3, Wendel Jr e Kayky foram responsáveis pelas duas bolas na rede que deram a vitória aos visitantes neste sábado.

Somando sua quarta derrota na Série A3, o Bandeirante agora chega a três jogos sem vencer e é o nono colocado, com 13 pontos, enquanto o time de Votuporanga alcançou o décimo jogo sem derrota, pulando para a terceira posição, com 22 pontos.

Apesar de mais recessivo no confronto, o Votuporanguense passou a explorar os contra-ataques e assustar o Bandeirante, que sofria na alta marcação adversária e teve problemas no setor de criatividade.

Aos 31 minutos, Frank recebeu um presente na intermediária e acelerou a jogada no campo adversário. Depois de driblar o adversário, lançou Barcos na entrada da área, que finalizou mascado. Quando a finalização não parecia ter perigo, Wendel Jr apareceu na segunda trave para completar e abrir o placar a favor do Votuporanguense.

Atrás do placar, o Bandeirante precisou tentou sair mais ao ataque, mas pecava na movimentação e não conseguia trabalhar a bola, apostando nas finalizações de fora, mas a pontaria também não foi um ponto forte do time de Birigui.

Na segunda etapa, o Votuporanguense deu outro rápido golpe, aos cinco minutos, passando a régua e somando três pontos no Estádio Pedro Marin Berbel. Na sobra do escanteio, Adriano foi acionado em contra-ataque e observou Kayky aparecendo pelo outro lado. O atacante lançou o companheiro na cara do gol e o camisa 11 ampliou a vantagem para 2 a 0, fechando o placar em Birigui.

PRÓXIMO JOGO

A dupla volta a campo daqui exatamente uma semana. No sábado (09), o Votuporanguense recebe o Catanduva na Arena Plinio Marin, em Votuporanga, às 18h, enquanto o Bandeirante novamente joga no Pedro Marin Berbel, às 19h, recebendo o Rio Preto.