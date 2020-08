CAV visita o XV de Piracicaba pela Série A2

Partida acontece nesta quarta, às 16h, no estádio Barão de Serra Negra, em Piracicaba.

XV de Piracicaba e Votuporanguense se enfrentam no retorno da Série A2 do Campeonato Paulista, em duelo válido pela 13ª rodada, nesta quarta, às 16h, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas.

O XV de Piracicaba ocupa a quinta posição, mas briga pela ponta da tabela com 19 pontos, três atrás do líder São Bernardo. A última partida da equipe na competição foi a derrota por 1 a 0 para o Taubaté, concorrente direto nas primeiras colocações. O time se reforçou com o o volante Grígor e o atacante Igor Aguiar, que estão à disposição de Evaristo Piza para a partida desta quarta. Em caso de derrota, o XV pode cair até para a nona posição.

O Votuporanguense é o lanterna do campeonato, com apenas duas vitórias e nove pontos. A equipe conta com oito reforços, além de 13 remanescentes do início da campanha na competição, e precisa vencer para continuar sonhando com a permanência na atual divisão.