CAV visita o São José precisando vencer e de tropeço de rival para avançar na Série A3

O time de São José dos Campos está eliminado. O Votuporanguense ocupa a terceira colocação do Grupo 2 com seis pontos, abaixo de Comercial (11 pontos) e União Suzano (sete pontos). Para se classificar à semifinal, a Pantera Alvinegra do técnico Rodrigo Cabral precisa vencer e torcer para que o União Suzano não vença o Comercial, em Ribeirão Preto, na outra partida da chave.

No outro grupo, as duas vagas estão em aberto. EC São Bernardo, Capivariano, Noroeste e Marília estão na disputa. Os confrontos da semifinal serão definidos de acordo com a somatória das campanhas ao longo da competição, sendo 1º x 4º e 2º x 3º. Os dois finalistas garantem o acesso e a disputa pelo título da terceira divisão estadual.

Para esse duelo, Cabral terá força máxima com a volta do zagueiro Paulo Henrique que cumpriu suspensão na última rodada.