CAV visita o Capivariano de olho na segunda vitória consecutiva na Série A3 

Partida é nesta quarta-feira, às 15h, no Estádio Ernesto Rocco, em Porto Feliz/SP.

O Clube Atlético Votuporanguense pegou a estrada no início da tarde desta terça-feira (15.fev) com destino a Porto Feliz/SP, onde às 15h, nesta quarta (16), enfrentará o 9º colocado na tabela do Campeonato Paulista da Série A3, o Capivariano. O duelo é válido pela sexta rodada da competição.

O elenco do técnico Thiago Oliveira voltou a vencer na última rodada, quando bateu o São José, na Arena Plínio Marin, por 1 a 0, com gol de Murilo. O resultado garantiu a reabilitação da Pantera Alvinegra no torneio e a 7ª colocação na classificação geral.

Porém, nem tudo são boas notícias no CAV, alguns jogadores saíram lesionados no último confronto e testam a elasticidade do elenco alvinegro. Léo Cereja que voltou recentemente de lesão, está fora desse próximo embate. Por sua vez, Murilo que vêm marcando gols importantes e deixou o campo com dores, conseguiu reabilitar e está à disposição. Já Erick Salles também saiu com dores no ombro e inspira cuidados

Contudo, o comandante do Votuporanguense conta com o bom aproveitamento dos períodos de descanso para recuperação dos atletas. “Temos que observar, porque são jogos em sequência e nos preocupa para a próxima a partida, as equipes que jogam contra a gente se defendem bastante, jogo de muito contato e então temos que descansar esses caras para pegar o Capivariano”, explicou.

O treinado ainda comentou o desgaste causado nos atletas pelo calor, na manhã de domingo na Arena. Em Votuporanga o estádio não pode receber jogos no período noturno por falta de iluminação.

Quanto ao Capivariano, Thiago Oliveira comentou que as equipes possuem estilo de jogo ‘parecidos’, mas que vai à Porto Feliz em busca dos três pontos. “Nós vimos alguns jogos do Capivariano já, uma equipe qualificada que tem feito bons jogos, mas como de praxe temos nossa ideia e mentalidade de jogo, nós vamos para Porto Feliz conquistar os três pontos, tentando se aproximar cada vez mais da zona de classificação”, concluiu.

Quem também falou foi Murilo, camisa 10 do CAV e autor de gols decisivos. “A gente tá muito feliz por ter ganhado o último jogo e a gente com tudo lá para garantir a vitória”, afirmou.

Murilo também comentou sobre o último jogo na Arena e não deixou passar o calor. “O São José é um bom time também, apesar do sol, foi um jogo e graças a Deus saímos com a vitória”, concluiu o autor do gol da vitória.

Outra marca importante no CAV pode ser atingida por Ricardinho, jogador que se entrar em campo nesta rodada completará 100 partidas com a camisa da Pantera Alvinegra.

Outra inquietação para o técnico Thiago Oliveira, já pensando na 7ª rodada, quando recebe o São Bernardo, na Arena, são os cartões, sendo que no Votuporanguense estão ‘pendurados”: Anderson Santos, Erick Salles, Murilo e Israel.

Regulamento

Na primeira fase, os times jogam entre si em turno único, avançando os oito melhores classificados. Na segunda fase, dois grupos serão formados, onde os times se enfrentarão dentro da própria chave. Os dois melhores de cada grupo avançam à semifinal, que serão disputadas em sistema de mata-mata e definirão os finalistas e também os dois clubes que ficarão com o acesso à Série A2 de 2023.