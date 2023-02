CAV visita o Capivariano buscando consolidação na Série A3 

Duelo válido pela sétima rodada ocorre às 15h, neste sábado, na Arena Capivari.

Sem margem para novos erros no Campeonato Paulista da Série A3, o Clube Atlético Votuporanguense visita o Capivariano, às 15h, neste sábado (11.fev), na Arena Capivari. Se vencer o duelo, válido pela sétima rodada da competição, a Pantera Alvinegra pode deixar para trás mais do que a má fase, também a zona de rebaixamento, e assim consolidar de vez a reação na temporada.

Após uma sequência de derrotas, o CAV empatou e depois venceu na última rodada, por 2 a 1, na Arena Plínio Marin, contra o Desportivo Brasil.

De olho neste confronto, o elenco comandado por Rodrigo Cabral finalizou a preparação no final da manhã desta sexta-feira e embarcou para Capivari/SP. O técnico alvinegro conta com os retornos do atacante Gabriel Rosseto e do volante Mateus Norton que cumpriram suspensão por cartões amarelos.

Ao embarcar, o centroavante Neto Acará falou sobre o compromisso em Capivari: “A expectativa é a melhor possível, após a nossa primeira vitória. Vamos jogar na casa do adversário e a gente sabe que vai ser difícil, mas estamos bastante confiantes para assegurar a segunda vitória no campeonato.”

Outra boa notícia pelos lados da Arena Plínio Marin é que o Departamento Médico do Votuporanguense deve liberar em breve o zagueiro Guilherme Café e o meio-campista Léo Cereja que finalizam processo de recuperação.

Capivariano vem de derrota

O adversário do CAV neste sábado, conheceu sua primeira derrota na competição na última rodada, por 1 a 0, contra o Marília, fora de casa, e com isso desceu da quarta para a oitava posição na tabela.

E por falar no Marília, o MAC é exatamente o adversário do Votuporanguense na oitava rodada, na próxima quarta-feira, dia 15 de fevereiro, às 15h, na Arena Plínio Marin.