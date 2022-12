CAV viajará mais de 5,4 mil km na 1ª fase da Série A3 do Paulistão 

A Pantera Alvinegra disputará sete jogos fora de casa, começando pela estreia no dia 22 de janeiro, diante do Grêmio Prudente. Elenco treina de segunda a segunda, intercalando um e dois períodos.

Além de corresponder dentro de campo, o Clube Atlético Votuporanguense (CAV) precisará encarar muitos quilômetros de estradas durante a primeira fase da Série A3 do Campeonato Paulista. Um levantamento realizado em site de pesquisa, com base nos caminhos mais curtos em ida e volta, aponta que a Pantera Alvinegra percorrerá 5.482 km nos sete jogos fora da Arena Plínio Marin.

Contudo, o CAV é o terceiro que mais rodará nessa fase inicial, o líder estradeiro será o Grêmio Prudente com 7.320 km, em oito jogos fora; seguido pelo Bandeirante que vai encarar 6.056 km, em oito jogos fora de seus mandos. A diferença nas distâncias a serem percorridas entre os clubes chama a atenção, exatamente quando comparado ao Capivariano, “lanterna” nas rodovias paulistas que viajará 2.534 km, em sete jogos fora.

Pré-temporada do Votuporanguense

Na última segunda-feira (12.dez), a reapresentação do CAV deu início à pré-temporada do clube de Votuporanga, sob os olhares da comissão técnica comandada por Rodrigo Cabral. No primeiro dia de atividades, aproximadamente 20 atletas, ou seja, 70% do elenco, entre novos e veteranos trabalharam na Arena Plínio Marin.

Aguardando o anúncio de novas peças para fechar o elenco, o CAV treina forte, de segunda a segunda, intercalando um e dois períodos.

O Votuporanguense já conhece a tabela do Paulistão do ano que vem, a partir da estreia, fora de casa, diante do Grêmio Prudente, em 22 de janeiro. Já na Arena Plínio Marin, na Toca da Pantera, o CAV joga no dia 25 de janeiro, contra o Bandeirante.

Elenco do Votuporanguense, até o momento: