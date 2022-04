CAV vence União Suzano e mantém vivo o sonho do acesso à Série A2 

A Pantera Alvinegra contou com gol de Israel, aos 14 minutos do segundo tempo, para reencontrar a vitória no torneio. Jogo ficou marcado por confusão no túnel; policiais militares tiveram que intervir. Em jogo acirrado o Clube Atlético Votuporanguense venceu o União Suzano por 1 a 0, na manhã deste domingo (17.abr), na Arena Plínio Marin, em Votuporanga/SP, pela quarta rodada da segunda fase da Série A3 do Campeonato Paulista.

As equipes haviam se encontrado na rodada passada, em Suzano/SP, e lá os donos da casa levaram a melhor, vencendo por 4 a 0. Assim, esse reencontro, logo na sequência, aflorou as rugas e provocações que surgiram na região metropolitana de São Paulo.

Com a bola rolando

Após o apito inicial do árbitro Rodrigo Gomes Paes Domingues, a Pantera Alvinegra, sob comando do técnico Rodrigo Cabral, não quis saber de papo e antes dos 20 minutos de duelo já havia chegado ao gol defendido por Felipe ao menos quatro vezes. Os visitantes se defenderam com pequenos milagres de seu arqueiro e contaram até com a trave para manter o placar zerado.

O jogo quente, ironicamente em uma manhã de clima ameno em Votuporanga, resultou na expulsão de Paulo Henrique, quando eram jogados 35 minutos. Com um a menos, o CAV precisou se reorganizar e o União Suzano resolveu apertar em busca de abrir o placar.

No segundo tempo, Rodrigo Cabral mexeu no Votuporanguense e entre suas peças, colocou em campo Israel, em dia inspirado. O jogo continuou parelho e aos 16 minutos do segundo tempo, o atacante recebeu na entrada da área, girou sobre a marcação e acertou chute no ângulo de Felipe, vencendo o milagreiro goleiro do União Suzano e garantindo o reencontro do clube com a vitória diante de 697 pagantes.

O duelo continuou pegado, acirrado e Israel acabou levando uma cotovelada no rosto que resultou na expulsão de Heitor, deixando os dois elencos em igualdade, ao menos numérica, até o apito final.

Confusão

Após o apito final, jogadores do CAV comemoraram o resultado que manteve vivo o sonho do acesso à Serie A2 de 2023; porém, um tumulto foi iniciado no túnel que leva do gramado aos vestiários, após muita discussão, empurra-empurra, ‘pancadaria’ e até pedrada, num verdadeiro festival de selvageria, a Polícia Militar precisou intervir e utilizar spray de pimenta para conter os ânimos.

Nas imagens que circulam nas redes sociais é possível ver integrantes da delegação visitante com o que parece ser pedaços de madeira ou tijolos nas mãos; um jogador do União Suzano arranca e utiliza o extintor de incêndio que fica na parede do corredor.

Na súmula, Rodrigo Gomes Paes Domingues, relatou que não sabe como ou quem começou o episódio; porém, pontuou o ocorrido, salientando ainda que o presidente do União Suzano procurou a arbitragem para informar que sua camisa havia sido rasgada.

O arbitro ainda relatou em documento enviado a FPF (Federação Paulista de Futebol) que durante o intervalo da partida, pessoas teriam jogado água pela janela no vestiário da arbitragem e gritado: “Vocês não vão roubar aqui não”. A Polícia Militar teria sido acionada e retirado os envolvidos, que segundo a súmula, eram torcedores do CAV. Rodrigo Domingues afirmou ainda que as janelas do vestiário em que estavam não possui trancas.