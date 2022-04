CAV vence São José e garante classificação à semifinal da Série A3

Em tarde de boas defesas do goleiro e capitão Talles, o gol da Pantera Alvinegra foi marcado por João Marcos. Aos 40 minutos do primeiro tempo, em um contra-ataque, Israel avançou em velocidade, invadiu a área e foi derrubado por Glauco. O árbitro marcou pênalti. Na cobrança, aos 43, João Marcos bateu no canto direito do goleiro Allan e marcou.

Com essa vitória, o Votuporanguense pulou da terceira para a segunda colocação do Grupo 2, com nove pontos. O União Suzano, que começou a rodada na segunda posição, caiu para terceiro com a derrota e perdeu a vaga na próxima fase. O São José, que entrou em campo já sem chances de classificação, despede-se da Série A3 na quarta e última colocação do grupo, com três pontos.