CAV vence o Sertãozinho fora e respira na A3 

Com gol de David, Votuporanguense fez 1 a 0 no Fredericão e chegou aos 14 pontos, dois da zona de rebaixamento. No domingo, o Pantera Alvinegra vai a Barretos encarar os donos casa, às 16h.

Por Jorge Honorio

O Clube Atlético Votuporanguense venceu o Sertãozinho por 1 a 0 na noite desta quarta-feira (8.mar), no Fredericão, em duelo direto contra o rebaixamento na Série A3, confronto considerado de ‘seis pontos’. Com o resultado, o CAV foi a 14 pontos e se afastou da zona da degola. Já o Touro dos Canaviais está na lanterna da competição, com 10.

O primeiro tempo foi fraco, sobraram erros de passes, e sem lances de perigo para ambas as equipes, fizeram com que os goleiros tivessem visão privilegiada do confronto.

O gol da vitória do Votuporanguense saiu aos 22 minutos da segunda etapa, com David. Após Vitão arriscar, a bola desvia na zagua e se oferece para o atacante, na marca do pênalti, que não desperdiça e manda para as redes do goleiro Maicon.

Após o gol, os donos da casa aumentaram a intensidade para buscar o empate e conforme o tempo regulamentar se esgotava, a torcida alvinegra roía as unhas, o motivo? É que nesta temporada o Votuporanguense desperdiçou pontos importantíssimos pela ‘maldição dos acréscimos’, ou seja, ao tomar gols no apagar das luzes.

Porém, para este jogo o roteiro tinha outro final – mesmo com o árbitro Paulo Sérgio dos Santos estipulando sete minutos de acréscimo – o CAV segurou as pontas e até no último lance, o goleiro Gabriel Barbato fez intervenções vitais que garantiram a primeira vitória do Pantera Alvinegra fora de casa no estadual.

Próximo compromisso

O Votuporanguense respirou na A3 e abriu um leque de opções que permite até mesmo sonhar com a classificação para a próxima fase, para tanto, o elenco comandado por João Vallim terá pela frente mais um confronto de ‘seis pontos’ e outra vez, fora de casa.

No próximo domingo, o CAV vai a Barretos encarar os donos casa, às 16h.

O Touro do Vale é o vizinho do andar de baixo do Votuporanguense e na beira da zona da degola lutará para se salvar. E o Barretos anda inspirado, vem de vitória contra o São Bernardo por 2 a 1, fora de casa, e com um gol de rara felicidade nos instantes finais da partida, quando o atacante Gabriel Zanini chutou de antes do meio campo e encobriu o goleiro Fraga que estava adiantado.