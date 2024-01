CAV vence o Mirassol em amistoso festivo na Arena Plínio Marin 

Partida marcou a entrega da iluminação do estádio e foi precedida por uma solenidade que reuniu autoridades e lideranças políticas e esportivas; as duas equipes seguem em reta final de pré-temporada.

O Clube Atlético Votuporanguense venceu o Mirassol em amistoso na noite do último sábado (13.jan) que marcou a inauguração da iluminação da Arena Plínio Marin, em Votuporanga/SP. O centroavante Gabriel Barcos, o Pirata, que entrou na segunda etapa, fez os 2 gols da vitória Alvinegra.

Antes da bola rolar, os treinadores Rogério Corrêa, do Votuporanguense, e Mozart, do Mirassol, escalaram equipes tidas como o mais próximo do ideal, mesmo com o acordo de número ilimitado de substituições, tendo em vista a fase final da pré-temporada. O CAV de olho na Série A3 e o Leão buscando estrear bem na elite do Paulistão.

Para tanto, a Pantera veio a campo com: João Paulo (C), Vinícius Baracioli, Taison, Felipe Costa, Wellington Rocha, Frank, Edison, Igor Pimenta, Wendel Jr, Nando e Adriano Luiz. Já o Mirassol escalou: Alex Muralha, Rodrigo Ferreira, Gazal, Luiz Otávio, Marcelo, Fernadinho, Danielzinho, Gabriel, Negueba, Neto Moura e Dellatorre.

Após o apito inicial do árbitro Juliano José Alves Rodrigues, o jogo começou bastante truncada, chegando a ter até um desentendimento entre atletas, exigindo que o juiz controlasse os ânimos. Em seguida, após jogada pela esquerda os visitantes abriram o placar, mas o gol foi anulado após a bandeira da assistente Maria Eduarda Silva Pires apontar impedimento.

O duelo seguiu apertado e o lance de maior perigo foi da Pantera, aos 40 minutos, quando após cruzamento do lado esquerdo, o lateral-direito Vinícius, ex-Mirassol, cabeceou e a bola bateu no travessão, assustando Alex Muralha.

Já na segunda etapa, os treinadores iniciaram um verdadeiro rodízio de atletas, e entre as alterações, Rogério Corrêa sacou Adriano Luiz e colocou Gabriel Barcos, que não decepcionou. Após uma jogada de persistência e troca de passes, invadiu a área pela esquerda e bateu para superar o goleiro Vanderlei, a bola ainda tocou nas traves antes de balançar as redes.

O Mirassol empatou após cobrança de escanteio pelo lado direito, quando o zagueiro Luiz Otávio subiu mais alto que a defesa Alvinegra e cabeceou, a bola quicou no chão e balançou as redes do arqueiro Gabriel Barbato, empatando o jogo.

Em seguida, após jogada dentro da área do Mirassol, Gabriel Barcos foi derrubado e o juiz apontou a marca da cal e confirmou o pênalti para o Votuporanguense. O Pirata não desperdiçou e deslocando Vanderlei, marcou o segundo dele na noite e deu números finais ao amistoso.

As duas equipes seguem em reta final de pré-temporada. Enquanto o Mirassol disputará o Paulistão e estreia no sábado, fora de casa, contra a Ponte Preta, o Votuporanguense jogará a Série A3 do Paulista. O primeiro compromisso do CAV é no dia 24 de janeiro (quarta-feira), às 19h30, justamente na Arena Plínio Marin, diante do Grêmio Prudente.

Solenidade

Antes da bola rolar, a Prefeitura entregou a obra de iluminação da Arena em um grande evento que contou com apresentação da Banda Zequinha de Abreu, food trucks e feirantes, Grupo Memorial de Votuporanga; além da presença de autoridades esportivas como ex-atletas da AAV (Associação Atlética Votuporanguense), Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da FPF (Federação Paulista de Futebol), assim como Mauro Silva, vice-presidente da Entidade.

Marcaram presença também, lideranças políticas como o deputado federal Fausto Pinato, o prefeito de São José do Rio Preto, Edinho Araújo, lideranças locais, e o deputado estadual Carlão Pignatari que falou sobre o momento: “Parabenizo o empenho do prefeito Jorge Seba pela conquista, além de todos os parceiros que batalharam para deixar a Arena ainda mais moderna. Que seja apenas o começo de uma temporada grandiosa para a nossa Alvinegra.”