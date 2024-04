CAV vence o Marília nos pênalts por 5 a 4 e está na semifinal da A3

Nos pênaltis, o Marilia foi derrotado por 5 a 4 pelo Votuporanguense, na noite deste sábado (dia 6), na Arena Plínio Marin, em Votuporanga, pelo jogo de volta das quartas de final. A única penalidade desperdiçada foi do meia João Lucas, em que o goleiro João Paulo pegou.

No tempo normal, o Votuporanguense repetiu o placar adverso no jogo de ida no Abreuzão e venceu por 2 a 1. O lateral-direito Vinícius Baracioli marcou no primeiro tempo, o meia-atacante Wendel Junior ampliou no segundo e o lateral-esquerdo Mateus Muller diminuiu para o MAC.

Na semifinal do Paulista da Série A-3, o Votuporanguense ainda aguarda seu adversário, que pode ser Grêmio Prudente, Catanduva ou Desportivo Brasil.

O JOGO

No primeiro tempo o Marília praticamente só se defendeu e acabou perdendo por 1 a 0, com 39% de posse de bola. Antes de abrir o marcador, o Votuporanguense já poderia ter feito aos 30 minutos. Após cruzamento rasteiro da direita na segunda trave, o meia-atacante Wendel Junior finalizou de primeira na pequena área e o goleiro Filipe Garça fez um milagre.

Só que o camisa 1 do Marília não evitou o gol aos 34 minutos. Após cruzamento pelo alto do meio-campo, a defesa maqueana afastou mal e a bola sobrou na direta para o lateral Vinícius Baracioli bater de primeira no alto, sem chances para Filipe Garça. A única finalização na direção do gol do MAC foi já nos acréscimos, em um chute de muito longe do meia João Lucas, que teve o goleiro João Paulo espalmando para escanteio.

Logo aos oito minutos do segundo tempo o Votuporanguense ampliou. Contra-ataque pela direita e o lateral Vinícius Baracioli cruza pelo alto da direita. O ex-maqueano Wendel Junior apareceu livre na pequena área para cabecear no canto direito (2 a 0). Seis minutos depois o Marília conseguiu o empate. O lateral-esquerdo Mateus Muller recebeu pelo meio, quase próximo do círculo central, passou por dois marcadores e chutou de muito longe, no canto direito, sem chances para o goleiro João Paulo (2 a 1).

Poucas chances de ambos os lados e a decisão da vaga foi para os pênaltis.

PÊNALTIS

O primeiro pênalti foi batido pelo capitão e volante Romário, do Marília. Na cobrança, ele mandou rasteiro no canto esquerdo e o goleiro João Paulo pulou no direito (1 a 0). A primeira batida do Votuporanguense foi de Wendel Junior. Ele chutou no canto direito e Filipe Garça pulou no esquerdo (1 a 1). Na sequência para o MAC o meia João Lucas. Na cobrança, a batida foi rasteira no meio e João Paulo defendeu com os pés.

O segundo do time da casa foi de Vinícius Baracioli. No chute, o goleiro Filipe Garça acertou o canto esquerdo, mas não evitou o gol (2 a 1). Na sequência o zagueiro Luiz Henrique e gol maqueano, mesmo João Paulo tendo tocado na bola (2 a 2). O meia Bady chutou no alto no canto esquerdo e fez 3 a 2 para o CAV. O quarto pênalti do Marília foi do atacante Zé Andrade. Ele bateu no alto pelo canto direito, João Paulo acertou o lado, mas não alcançou (3 a 3).

Na sequência, o zagueiro Amorim chutou e também marcou (4 a 3). O último pênalti do MAC foi de Mateus Muller, que também anotou (4 a 4). Gabriel Barcos foi para a cobrança derradeira. Ele bateu e deu a classificação ao time da casa.

(Fonte AFI) – Futebol Interior