CAV vence o Lemense por 3 a 1 e agora lidera o Paulista A 3

Na tarde deste sábado, às 18h, o Votuporanguense recebeu o Lemense, na Arena Plínio Marin, em duelo da 14 rodada do Paulista A3, e após partida com personalidade, os mandantes venceram por 3 a 1 e chegaram até a liderança da competição estadual, com 31 pontos.

O Zulão de Leme, por sua vez, que já liderou o Paulista Série A3, agora deixou o G-8, e aparece na 10ª posição, com 17 pontos.

O JOGO

Só deu Votuporanguense no primeiro período. A equipe alvinegra saiu na frente do Lemense, por 1 a 0, com gol de Felipe num escanteio. Antes do gol, porém, a Pantera pressionou bastante o time de Leme. Aos cinco minutos, Wendel Junior perdeu boa chance; aos 13, Barcos cabeceou para fora. O defensor Garbelini evitou duas vezes o gol da Pantera, aos 20 minutos.

Nos 20 minutos finais, o Lemense adiantou as linhas, mas a Pantera de Votuporanga era melhor. Aos 36 minutos, com Kayky, e aos 37, com Barcos, quase ampliaram.

Na única chance real do Lemense na primeira etapa da partida, Wesley quase empatou para os visitantes, mas acabou desperdiçando a oportunidade.

VOTUPORANGUENSE AMPLIOU

O segundo tempo começou mais travado em Votuporanga. A Pantera voltou jogando no erro do Lemense, e no contra-golpe, quase marcou aos dois minutos com Nando.

Aos 36 minutos, Jean avançou pela entrada da área, e de canhota e mandou a bomba no canto, sem chances para o goleiro da Onça de Leme, 2 a 0.

O time de Leme reagiu, foi ao ataque, e depois de um cruzamento, aos 43 minutos, Assis completou e fez, 2 a 1.

O terceiro gol da Pantera definiu o jogo e levantou o torcedor no Plinio Marin, aos 49 da etapa final, com Edson, livre no contra-ataque, que não desperdiçou e fechou a conta.

PRÓXIMOS JOGOS

Na 15ª e última rodada da Série A3, que acontece no próximo sábado, dia 23 de março, às 15h, a Votuporanguense joga fora de casa, no Bento de Abreu Sampaio Vidal, diante do Marília. O Lemense recebe em seu estádio, no mesmo dia e horário, o Catanduva.