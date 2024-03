CAV vence o Catanduva por 1 a 0 e assegura classificação para próxima fase

CAV marca com Bady no primeiro tempo e vence o duelo direto; Santo teve dois jogadores expulsos nos 90 minutos

Graças ao triunfo, donos da casa estão apenas dois pontos atrás do rival da noite, que está no topo da classificação

Bateu o líder! Neste sábado (09), na Arena Plinio Marin, pela 12ª rodada do Campeonato Paulista A3, o Votuporanguense derrubou o primeiro colocado. A Pantera mostrou atuação segura e saiu vencedora diante do Catanduva por 1 a 0. Bady fez o gol que assegurou a classificação à próxima fase. O Santo ainda ficou com dois expulsos no decorrer dos 90 minutos.

Também ocorreu um caso inusitado no jogo: o árbitro se machucou e precisou ser substituído. Por conta do triunfo, o CAV agora está em terceiro, com 25 pontos, apenas dois atrás do rival da noite, melhor equipe da competição até o momento.

O confronto começou intenso, mas truncado, já que o meio-campo se encontrava bastante povoado. Em erro do Catanduva, o Votuporanguense saiu na frente. O sistema defensivo do Santo rifou a bola e forneceu de graça a posse ao Alvinegro. Bady recebeu e, de fora da área, finalizou rasteiro com firmeza e marcou o primeiro dos mandantes: 1 a 0 e festa da torcida presente.

Depois do gol, o embate se tornou pegado, com os atletas não amaciando o pé nas dividas em nenhum momento, além de nervoso. O nível técnico acabou caindo. Os cartões amarelos, por conta do número de faltas, subiram excessivamente. Sendo assim, o placar parcial vitorioso do clube preto e branco permaneceu até o intervalo.

O equilíbrio permaneceu no segundo tempo. Os jogadores seguiram com bastante vontade dentro de campo. Em belo cabeceio depois de jogada ensaiada, Felipe fez intervenção sensacional, evitando o segundo do CAV, que eram incisivos na produção das jogadas ofensivas.

Com o passar dos minutos, os visitantes tentaram se soltar pela necessidade de reverter a contagem desfavorável. No entanto, o meia Lika acabou recebendo o segundo amarelo e, consequentemente, o vermelho, deixando a situação do Santo ainda mais complicada. Melhor para o time de Votuporanga, que ficou em superioridade numérica.

Na reta derradeira, um fato curioso aconteceu: o juiz João César Ferreira da Silva Júnior se lesionou e, em seu lugar, entrou Herminio Henrique Kuhn Daldem. Na continuação, o Catanduva, mesmo possuindo um a menos, foi para cima do oponente da forma que podia, principalmente nas pelotas paradas. Contudo, teve, nos descontos, o segundo expulso, Brumati, não evitando o revés para os alvinegros.

Na quarta-feira (13), o Votuporanguense encara o Desportivo Brasil, às 15h, no Municipal Ernesto Rocco. Já o Catanduva mede forças, na mesma data e horário, contra o Suzano, no Francisco Marques Figueira.