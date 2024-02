CAV vence Matonense fora de casa e entra no G-8 da Série A3 

O Votuporanguense balançou as redes duas vezes na segunda etapa, com Kayky e Jean Carlos, e pula para quinta posição na tabela.

O Clube Atlético Votuporanguense venceu a Matonense por 2 a 0 na manhã deste domingo (4.fev) no Hudson Buck Ferreira, em Matão/SP, e entrou no G-8 da Série A3, em partida que finalizou a quarta rodada do estadual.

Com a bola rolando

O primeiro tempo foi fraco, sem grandes lances de criação ou chances de gol. O gramado também deixou a desejar e contribuiu para um duelo ‘apagado’. Aos 31 minutos, Diego testou de longe e João Paulo mostrou que estava ligado no jogo, espalmando para escanteio e aliviando a tensão do lado alvinegro. Aos 39, Barcos fez boa jogada pela direita, tocou para Adriano Luiz que cruzou, mas ninguém chegou para empurrar para as redes. E assim o primeiro tempo acabou com o placar zerado e o CAV ligeiramente melhor.

Na segunda etapa, o Votuporanguense manteve o ritmo de melhora e logo aos 6 minutos, abriu o placar com um golaço. Em sua jogada característica, Vinícius Baracioli cobrou lateral do lado direito, a defesa afastou, Kayky pegou de primeira, de fora da área, e a bola foi no canto direito, indefensável para o goleiro Alê.

A Matonense protestou alegando que um jogador do CAV estaria impedido e teria atrapalhado a visão do arqueiro, mas a reclamação não foi acatada pela arbitragem.

Em seguida, aos 9, o centroavante Gabriel Barcos perdeu um gol incrível. Igor Pimenta cruzou da esquerda, rasteiro, e o atacante, praticamente debaixo da trave e sem goleiro, tocou errado na bola e ela praticamente recuada para as mãos de Alê.

O Votuporanguense continuou evoluindo, porém, aos 36 minutos, em contra-ataque, Lucão recebeu na entrada da área, pela direita, chutou rasteiro, mas João Paulo defendeu com facilidade. Aos 38, o Pantera Alvinegra deu o troco: Reinaldo Júnior cruzou rasteiro, da esquerda, e Jean Carlos, livre, isolou.

Os lances mais verticalizados davam sinais de que do Votuporanguense estava mais perto do segundo gol do que a Matonense de empatar, e aos 43 minutos do segundo tempo, Isaac, pela esquerda, levantou para Wendel Júnior, que chutou, o goleiro Alê defendeu, e quando o zagueiro foi tirar, Jean Carlos acreditou no lance e chegou dividindo, a bola bateu nele e foi para no fundo do gol dos donos da casa. E assim, o placar estava sacramentado: 2 a 0 para o Votuporanguense.

O duelo contou com a presença de 254 torcedores, sendo aproximadamente 100 da torcida Alvinegra; a renda foi de R$ 3.190.

O CAV agora tem sete pontos e subiu da 7ª para a 5ª posição na tabela do Paulistão A3.

Próximo compromisso

O Pantera Alvinegro volta a campo nesta quarta-feira (7), às 19h30, quando recebe o vice-líder EC São Bernardo, na Arena Plínio Marin, em Votuporanga.