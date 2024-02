CAV vence Itapirense por 2 a 1

Itapirense foi para o tudo ou nada, e acabou sendo derrotada mais uma vez

Votuporanguense contou com o apoio de sua forte torcida para bater a Vermelhinha e subir na tabela do Paulista A3

Neste sábado (17), às 18h, o Votuporanguense recebeu a Itapirense , na Arena Dr. Plínio Marin, e o time da casa, que já vive uma fase confortável, conquistou uma boa vitória, por 2 a 1, e asseguou a 3ª posição na tabela do Paulista A3 .

O JOGO

O começo da partida foi bastante movimentado, apesar de o clube da casa tentar criar a todo momento, a Itapirense mostrou que foi para a guerra, sem deixar espaços e apostando nos contra-ataques.

E a primeira grande chance da partida foi do Votuporanguense. Kayky conduziu a bola do meio-campo até a entrada área e chutou tirando tinta da trave do goleiro adversário.

Como já era esperado, o primeiro tempo da partida terminou empatado, por 0 a 0, mas com uma leve superioridade dos mandantes durante a partida.

E o que parecia ser questão de tempo, se concretizou. Aos 12 minutos, o matador Gabriel Barcos recebeu na grande área, e de cabeça abriu placar para o CAV.

A reação da Itapirense foi o que surpreendeu. A Vermelhinha foi buscar o empate, com Leonardo, que aos 22 minutos, se aproveitou de boa jogada, para, também de cabeça, colocar o clube de Itapira novamente no jogo.

SEGUNDO DO VOTUPORANGUENSE

No entanto, a felicidade dos visitantes não durou muito. Aos 27 minutos da segunda etapa, Wendel Jr recebeu bom cruzamento e colocou o Votuporanguense na frente novamente.

Os oito minutos de acréscimos programados pelo árbitro não foram o suficiente, e o duelo foi finalizado com vitória do CAV, por 2 a 1