CAV vence e se mantém na Série A3 do Paulistão 

Golaço de Norton no final da primeira etapa garantiu o Votuporanguense na divisão do estadual e exterminou o sonho de classificação do Rio Preto para a segunda fase.

Enfim, salvo. O Clube Atlético Votuporanguense ganhou do Rio Preto por 1 a 0, na tarde do último sábado (18.mar), na Arena Plínio Marin, pela rodada final da primeira fase da Série A3 do Campeonato Paulista.

A vitória em Votuporanga/SP livrou o Pantera Alvinegra do rebaixamento. Ao Jacaré, a derrota representou o fim do sonho de classificar à segunda fase da competição.

Com a bola rolando

A torcida alvinegra compareceu para empurrar o CAV e arquibancadas receberam um público de 1.305 pessoas. Já dentro de campo, as duas equipes buscavam o resultado positivo (cada um por seu motivo – Votuporanguense para permanecer na divisão em 2024, já o Jacaré para carimbar o passaporte à segunda fase), porém o primeiro tempo não foi dos mais empolgantes.

Mas, quando eram corridos 46 minutos da etapa inicial e o placar parecia fadado a permanecer em zero a zero, o volante Norton acertou um verdadeiro pombo sem asa para cima do goleiro Renan Aguiar que nada pôde fazer e abriu o marcador para os donos da casa.

Na segunda etapa, algumas chances foram criadas, mas o placar se manteve mesmo em 1 a 0 para festa da torcida alvinegra que assistiu a permanência do clube de Votuporanga na Série A3 do estadual para a próxima temporada.

Resultado conquistado dentro de campo pelo Pantera Alvinegra fez o treinador João Vallim vibrar, justamente ele que chegou durante o torneio, assumiu o time na zona da degola e prometeu não cair: “Conseguimos, esse era objetivo que prevíamos. Eu disse quando eu cheguei que cair eu não ia, fizemos de tudo para que isso não acontecesse, queríamos brigar até o final e graças a Deus mantivemos o time, esse time merece é ficar aqui e ainda subir para uma Série A2 ou Série A1”, afirmou.

Agora, caberá a diretoria do Votuporanguense anunciar os próximos passos em 2023, como por exemplo, a participação em competições no segundo semestre como a Copa Paulista, na qual sagrou-se campeão em 2018.

O torneio é considerado o segundo em importância à nível estadual em São Paulo e o campeão pode escolher entre disputar a Série D do Campeonato Brasileiro ou a Copa do Brasil, enquanto o vice-campeão fica com a vaga restante.