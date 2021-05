CAV vence e carimba passaporte para a próxima fase da Série A3

Com gol de Murilo, Pantera Alvinegra assume a liderança provisória da competição e complica ainda mais o Olímpia.

O Clube Atlético Votuporanguense venceu o Olímpia por 1 a 0, na tarde desta quinta-feira (20), na Arena Plínio Marin, em Votuporanga/SP, em duelo válido pela 13ª rodada da primeira fase da Série A3 do Campeonato Paulista.

Invicto até então há 11 jogos, a Pantera Alvinegra entrou em campo de olho na liderança da competição; e conquistou ao menos de maneira provisória, com gol de Murilo que aproveitou bate e rebate na área após cobrança de escanteio para marcar de cabeça, aos 40 minutos do primeiro tempo.

No segundo tempo, o time do técnico Rogério Corrêa teve algumas chances claras para ampliar o placar, mas não foi efetivo nas conclusões a gol, administrando o resultado positivo e conquistando a classificação antecipada.

Após o final do jogo, o comandante analisou o resultado e o aperto nos minutos finais da partida: “Os erros de tomada de decisão dentro do campo foram muito grandes, e quando nós tínhamos a bola, a gente fazia um jogo que o adversário queria. As vezes chegava pelo lado, cruzava a bola, a defesa deles tirava, eles ganhavam a segunda bola e vinha pra transição e isso acabava empurrando a nossa equipe para trás. Então, são coisas que a gente vai consertar de agora para frente, mas foi um jogo controlado […]. O grupo que tenho, estou muito feliz, é valorizar os jogadores que aqui estão. A gente sabe que precisa melhorar uma coisa ou outra, em situações do jogo, mas isso aí é o trabalho diário. Vamos parabenizar o grupo por tudo o que fizeram”, afirmou Corrêa.

O resultado deixou o CAV com 24 pontos, aumentando ainda mais a marcar história de invencibilidade. Já o Olímpia, com 13 pontos, segue entre os últimos colocados da tabela.

Pantera Alvinegra visita o Barretos, no Estádio Fortaleza, em Barretos/SP, no próximo sábado (22), às 17h, em jogo válido pela 14ª e penúltima rodada da primeira fase.