CAV vence a Inter de Bebedouro em jogo-treino 

Líder do Paulistão A3, o Votuporanguense se prepara para fechar a primeira fase do estadual contra o Marília, no sábado, às 15h, fora de casa.

O Clube Atlético Votuporanguense, líder do Campeonato Paulista da Série A3, realizou nesta terça-feira (19.mar), um jogo-treino contra a Associação Atlética Internacional de Bebedouro – clube que se prepara para a disputa do Campeonato Paulista Segunda Divisão Sub-23, conhecida como Bezinha, equivalente à quinta divisão do estadual.

A atividade realizada no Complexo Esportivo ‘Faies Habimorad” – Campo da Ferroviária, comportou um duelo entre os profissionais, vencido pelo CAV por 2 a 0, sendo que Israel e Gustavo Martins marcaram para o Pantera Alvinegro. E também na base, já que os elencos se preparam para a disputa do Campeonato Paulista sub-17, e com a bola rolando, vitória do Votuporanguense por 1 a 0, gol de Gustavo Ávila.

Entre os profissionais, a ideia é dar minutagem e seguir na preparação para o jogo de fechamento da primeira fase do Paulistão A3, no próximo sábado, às 15h, quando o Votuporanguense visita o Marília, no Estádio Bento de Abreu. Além da liderança do estadual, o time de Votuporanga defende uma invencibilidade de 13 partidas.

No entanto, o alvinegro terá desafios para esse jogo, como por exemplo, a ausência do treinador Rogério Corrêa que cumpre suspensão. Para o posto de beira de campo, o cargo fica sob a responsabilidade do auxiliar técnico Jean Rodrigues.

O fechamento da preparação ocorre na manhã de sexta-feira, antes do embarque do CAV para Marília.