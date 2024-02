CAV vacila e deixa escapar importante vitória fora de casa

Com gol no final do segundo tempo, o São Caetano buscou empate com o Votuporanguense, por 1 a 1, na noite desta quarta-feira, no estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul, pela oitava rodada da primeira fase da Série A3 do Campeonato Paulista.

A vitória mantém o Votuporanguense na parte de cima da tabela, em terceiro lugar, com 15 pontos. Quatro atrás do líder Desportivo Brasil, com 19. Enquanto o São Caetano, sem nenhuma vitória, amarga a penúltima colocação, com três pontos, e caminha a passos largos para mais um rebaixamento.

O JOGO

O primeiro tempo foi muito aberto e com os dois times buscando abrir o placar. Ligeiramente melhor, o Votuporanguense assustou aos 16 minutos, quando o goleiro Fernando, do São Caetano, precisou buscar bola no ângulo esquerdo.

Mas aos poucos o São Caetano conseguiu encontrar espaço na defesa adversária e animou seus torcedores. Aos 18, Foca recebeu bola no lado esquerdo, encarou a marcação e chutou com a perna direita. O goleiro João Paulo defendeu de primeira e sem rebote.

O Votuporanguense sentiu o bom momento do adversário e teve trabalho para manter o zero no placar até o intervalo. Num dos últimos lances de perigo do primeiro tempo, David Braw chutou forte com a perna canhota de fora da área e João Paulo espalmou para o lado.

No segundo tempo, o Votuporanguense voltou mais organizado e foi quem tirou o zero do placar. Aos 11, após confusão dentro da área, Israel finalizou de carrinho e estufou as redes do São Caetano.

Desesperado, o São Caetano não jogou a toalha e foi guerreiro pelo empate. E ele veio aos 39 minutos, quando Douglas DG recebeu passe açucarado dentro da pequena área e só finalizou por baixo do goleiro. O Votuporanguense ainda tentou o segundo gol em chute de Isaac que acertou a trave, mas o resultado ficou na igualdade.

PRÓXIMOS JOGOS!

O São Caetano volta a campo no sábado para enfrentar a Matonense, às 15 horas, no estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul. Já o Votuporanguense, no mesmo dia, receberá o Red Bull Bragantino II, às 18 horas, na Arena Plínio Marin, em Votuporanga.