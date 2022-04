CAV tropeça no Comercial e deixa a liderança do grupo na 2ª fase da Série A3 

A Pantera Alvinegra saiu na frente em Ribeirão Preto/SP, mas tomou a virada e perdeu por 3 a 1 no Palma Travassos. No próximo sábado (9), às 15h, o Votuporanguense buscará a reabilitação diante do União Suzano, no Estádio Suzanão.

Em seu segundo compromisso na fase dos quadrangulares da Série A3 do Campeonato Paulista, o Clube Atlético Votuporanguense tropeçou no Comercial e acabou perdendo por 3 a 1, de virada, na noite desta quarta-feira (6.abr), no Estádio Palma Travassos, em Ribeirão Preto/SP. Após a partida tumultuada, a derrota custou a Pantera Alvinegra a liderança do Grupo 2, que agora, está na terceira colocação.

Com a bola rolando

Empolgado pela vitória na primeira rodada sobre o São José, o CAV iniciou em cima do Comercial e, após escanteio pela direita, o meia Vinicius Diniz subiu de cabeça e mandou ao fundo da rede de Matheus, aos 13 minutos.

Como nos últimos quatro jogos no Palma Travassos, onde o Leão saiu atrás do placar, o roteiro se repetiu. Os donos da casa evitaram acelerar o jogo e não cederam ao nervosismo. Aos poucos, o Comercial dominou o rival e quase chegou ao gol com o artilheiro Wendel, aos 21 minutos. Aos 31 aconteceu o empate e o Leão devolveu o troco na mesma moeda. Em levantamento de escanteio da direita, Gustavo testou para o chão, a bola bateu na trave e entrou no gol de Talles.

O Votuporanguense voltou a assustar três minutos mais tarde e pediu pênalti em um lance polêmico, onde a bola teria tocado no braço do volante Romário. A arbitragem foi pressionada, mas não marcou a penalidade.

Na etapa final, a virada comercialina aconteceu. Aos 18 minutos, Gustavo puxou o ataque e achou Adriano na direita, o ponta se livrou do marcador e cruzou para Pitbull, que tocou de cabeça para trás, nos pés de Wendel. Ele chutou duas vezes para desempatar o jogo.

A reta final ficou marcada pela queda do ritmo das equipes, mas o Leão se sobressaiu fisicamente e ainda soube explorar o contra-ataque. Aos 38, Luís Roberto avançou livre, mas chutou em cima de ‘São Talles’, que mais uma vez precisou se virar.

Aos 50 minutos, após uma disputa questionável no meio de campo, o Leão partiu ao ataque e Rodolfo saiu livre na cara do gol, ele só rolou para Matheus China empurrar ao fundo da rede de Talles que nada pôde fazer.

Classificação no Grupo 2

O duelo em Ribeirão Preto recebeu 2.132 torcedores, recorde de público do clube nesta Série A3. Já na classificação do Grupo 2, o Comercial tem três pontos, mas pode ganhar mais três caso o Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-SP) atribua W.O ao União Suzano pelos problemas na primeira rodada no jogo que não aconteceu no Estádio Francisco Marques Figueira. O julgamento ocorre nesta sexta-feira. A Pantera Alvinegra e o próprio time de Suzano também somam três pontos, enquanto o São José ainda não pontuou.

Próximo compromisso

Após a derrota para o Comercial, a Pantera Alvinegra segue longe de sua toca, a Arena Plínio Marin, já que pela terceira rodada enfrentará o União Suzano, no próximo sábado (9), às 15h, no Estádio Suzanão, em Suzano/SP.

Pensando na distância e em facilitar a logística, o CAV ficará em Santana do Parnaíba/SP, sediado no Futebol Clube Ska Brasil – presidido pelo Edmílson, ex-volante e zagueiro da Seleção Brasileira, com passagens por diversos clubes do Brasil e do exterior.