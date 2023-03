CAV toma gol no apagar das luzes e perde para o São José 

Sem decolar na Série A3 o Votuporanguense segue na zona da degola e volta a campo em casa no próximo domingo, às 10h, contra o Audax. O Clube Atlético Votuporanguense enfrentou o São José na noite desta quarta-feira (1º.mar), no Estádio Martins Pereira, em São José dos Campos/SP, em duelo válido pela 11ª rodada do Paulistão da Série A3, e atrapalhado pelo ‘apagão dos acréscimos’ teve sua meta vazada aos 49 minutos do segundo tempo, desperdiçando a chance de sair da zona de rebaixamento.

Com a bola rolando os comandados do técnico João Vallim, exatamente por repetir a escalação da vitória em casa diante do União Suzano, demonstraram que poderiam conseguir o segundo triunfo seguido e decolar no estadual, porém, os ânimos foram arrefecendo conforme o cronômetro do árbitro Gabriel Furlan corria.

Apesar do campo molhado, a partida seguiu movimentada entre as equipes. As equipes brigavam pela posse da bola e chegavam com perigo em suas respectivas áreas de ataque. Aos 23 minutos, os donos da casa quase abriram o placar, mas Gabriel Barbato operou um milagre para salvar a pátria alvinegra.

No segundo tempo, Vallim mexeu no tabuleiro e mexeu bem, o Votuporanguense recuperou o domínio do jogo, porém, sem efetividade prática, não conseguiu avançar sobre a meta do goleiro Ariel.

O gramado molhado exigiu mais disposição e o cansaço dos atletas se tornou evidente, contudo, os times seguiam movimentando a partida. E assim, entre oportunidades desperdiçadas de ambos os lados, o árbitro Gabriel Furlan determinou mais sete minutos de acréscimo, porém, o São José iria precisar somente de quatro para cruzar uma bola na pequena área, que foi cabeceada pela defesa para fora da zona de perigo, mas ela não foi longe o bastante e se ofereceu para Rafael Tanque, que encheu o pé e acertou o alvo.

Daí em diante o cronômetro de Furlan passou a correr contra o Votuporanguense e com o placar reverso no apagar das luzes, já não havia tempo para mais nada.