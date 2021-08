CAV: Thiago Oliveira considera elenco competitivo e diz esperar reforços ‘pontuais’

De acordo com o técnico da Pantera Alvinegra, após 28 dias de preparação foi possível acompanhar a evolução de seus comandados, semana após semana.

Ao completar 28 dias de preparação para a disputa da Copa Paulista sob comando do técnico Thiago Oliveira, o Clube Atlético Votuporanguense fez um jogo-treino que resultou no empate em 1 a 1 diante do Fernandópolis no último final de semana, na Arena Plínio Marin, em Votuporanga/SP. CAV apresentou além do próprio treinador, 11 reforços para a competição que começa no dia 14 de setembro e para a Pantera Alvinegra, começará exatamente às 15h, diante do Comercial, em Ribeirão Preto.

Mas, como ainda restam aproximadamente um mês de treinamento e preparação pela frente, vamos entender o pensa ou ao menos, o que pode dizer o técnico da Votuporanguense, Thiago Oliveira, que avaliou a partida com o Fefecê e ressaltou a importância de compromissos desse tipo para analisar o desempenho dos atletas: “O que nós queríamos nesse jogo-treino era essa análise tática. Fizemos dois trabalhos, com o campo aberto e o resto, o trabalho de ideias táticas de triangulações. Sabia que a gente ia ter um pouco de dificuldade na questão física, porque o adversário está a quase dois meses treinando, então acho que nosso ritmo de jogo até surpreendeu no primeiro tempo por essa questão física e tática”.

O comandante considera o atual elenco ‘muito competitivo’, mas não descarta o reforço de novos integrantes em seu esquadrão: “Temos um elenco muito competitivo, um elenco que ficou basicamente 70% dos atletas que disputaram a Série A3. Trouxemos reforços pontuais. Então, temos formado uma equipe bem competitiva e espero que a gente consiga a evolução. Esse tempo de preparação tem sido muito bom e isso agrega na parte física, na parte técnica, então nós temos evoluído de semana em semana e que não estreia possamos chegar em ótimas condições para enfrentar o Comercial”, explicou Oliveira.

O treinador comentou que o Votuporanguense ainda procura jogadores para algumas funções, salientando que nesta semana devem ser apresentados novos reforços na Pantera Alvinegra: “A gente tem buscado, na parte ofensiva por exemplo, no mercado. Mas estamos confiando muito na diretoria, de que vamos ter uma equipe muito competitiva para a disputa desta Copa Paulista”, pontuou.

Após quase um mês de trabalho, Thiago Oliveira explicou: “Começamos um trabalho para que os jogadores entendessem a maneira de trabalho da nova comissão técnica; alguns conceitos são diferentes dos que vinham sendo colocados pelo outro treinador. Mas, tenho certeza que estão evoluindo semana após semana, já tivemos jogo-treino onde já pudemos ver coisas positivas”, finalizou.

Perguntado sobre o Comercial, primeiro compromisso da Copa Paulista, o técnico do CAV foi modesto, porém incisivo na resposta: “Nós temos um jogo muito difícil na Copa Paulista. Tanto Comercial, quanto Velo Clube, Botafogo, a gente tem acompanhado e feito uma boa análise dos adversários. O Comercial contratou bons jogadores, acostumados a disputar Série A2 e Série A3 aqui em São Paulo, então a gente sabe que vai ser um jogo difícil, mas eu confio muito na minha equipe e no trabalho que vem sido desenvolvido pela nossa comissão técnica e jogadores. Por isso, tenho certeza que faremos uma grande partida na estreia”, concluiu Thiago Oliveira.