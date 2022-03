CAV tem ‘semana cheia’ para treinos e técnico efetivado após derrota nos acréscimos pela Série A3 

Pantera Alvinegra amargou a quarta derrota seguida no Paulistão e volta à campo no domingo (6) às 10h, quando recebe o lanterna Nacional-SP na Arena Plinio Marin.

Na base da emoção, o Clube Atlético Votuporanguense perdeu de virada por 2 a 1 para o União Suzano, na tarde do último sábado (26.fev), no Estádio Suzanão, em Suzano/SP, em partida válida pela nona rodada do Campeonato Paulista da Série A3 (equivalente à terceira divisão).

A equipe comandada pelo técnico interino Rodrigo Cabral, perdeu dois jogadores expulsos pela arbitra Marianna Nani Batalha na segunda etapa, e quando já estava com um à menos abriu o placar após belo chute de Erick Salles, aos 24 minutos.

Mesmo com dois jogadores a mais, a equipe anfitriã não conseguia vazar a meta defendida por Kevin; até que os 47 minutos o União Suzano iniciou uma reação avassaladora e em três minutos virou o placar com gols de Jorge Mauá e Dener.

O resultado colocou fim na sequência negativa dos donos da casa no estadual. Com a vitória, o União Suzano assumiu a quinta posição na classificação da Série A3, com 15 pontos, sendo quatro vitórias, três empates e duas derrotas em nove jogos. Já o Votuporanguense sofreu o quarto revés seguido e, no momento, é o 13º colocado, com oito pontos e apenas duas vitórias.

Rodrigo Cabral efetivado

A Pantera Alvinegra aproveitou a ‘semana cheia’, do carnaval, para treinar e regenerar os atletas que já apresentavam desgaste, principalmente, físico. Outro problema no CAV era a reposição no comando técnico, já que desde a saída de Thiago Oliveira o cargo vagou e Rodrigo Cabral assumiu interinamente.

No início desta semana, a diretoria alvinegra aproveitou a experiência do treinador do sub-20 e responsável pela campanha histórica do clube na Copa São Paulo de Futebol Jr para efetivá-lo para a sequência da competição.

O então, técnico do Votuporanguense, de olho no próximo compromisso pelo estadual, diante do lanterna Nacional-SP, já pensa no duelo e vê com naturalidade o desgaste dos atletas. “É um desgaste natural dentro de uma competição teoricamente não tão curta, porém com jogos muito próximos. Nós sabíamos que ia ter esse certo desgaste, que é o natural em uma partida, juntando com o desgaste de viagens, em relação aos próprios jogos, o que está dentro do esperado, os resultados não”, pontuou Cabral.

O treinador destacou a ‘semana cheia’ como uma janela ajustes para a continuidade do torneio. “O nível que os atletas chegaram está muito bem, estão voando. Nessa semana é mais uma espécie de manutenção para que eles estejam aptos para no domingo ter mais uma sequência de jogos”.

O comandante concluiu explicando que os ajustes no esquadrão serão feitos nos setores defensivos e ofensivos, além de aumentar os potenciais de cada atleta. “Ajustes técnicos, usamos a semana para trabalhar bastante setor defensivo e ofensivo, que nós usamos nos jogos, individualizar bastante o atleta, potencializar os ajustes naturais de uma equipe, quando tem uma semana cheia mantendo o natural em que você trabalha, conceitua e ao mesmo tempo descansa para estarem aptos no próximo fim de semana”.

Próximo compromisso

O Nacional-SP, próximo adversário do CAV, enfrentou o Capivariano no último sábado no Estádio Nicolau Alayon, em São Paulo, e ficou no empate em 0 a 0. Com o resultado, o lanterna do torneio, agora, com cinco pontos, chegou ao terceiro jogo sem vencer.