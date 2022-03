CAV tem força máxima diante do Olímpia e precisa vencer para entrar no G-8 

Duelo ocorre às 15h neste sábado (19) no Estádio Maria Tereza Breda.

O Clube Atlético Votuporanguense tem força máxima para o compromisso deste sábado (19.mar), às 15h, no Estádio Maria Tereza Breda, diante do 15º colocado na tabela o Olímpia, na penúltima rodada da Série A3 do Campeonato Paulista.

Para o confronto contra o time que abre a zona de rebaixamento, a Pantera Alvinegra do técnico Rodrigo Cabral tem 100% do elenco à disposição, já que o departamento médico está vazio e nenhum atleta cumpre suspensão.

O Votuporanguense vem de vitória, em casa, diante do Desportivo Brasil por 2 a 1; mas agora, precisa vencer para entrar no G-8, grupo de classificados no torneio. O CAV está na 10ª posição com 16 pontos somados.

Enquanto isso, o desesperado Olímpia que vem de empate, fora de casa, por 0 a 0, diante do Sertãozinho, jogará todas as fichas para vencer o Votuporanguense e iniciar uma fuga do rebaixamento.

Torcida do CAV em Olímpia

A TOV (Torcida Organizada Votuporanguense) se prepara para empurrar a Pantera Alvinegra em busca dos três pontos em Olímpia. O grupo organizou uma caravana que sairá por volta das 13h deste sábado, do Terminal Rodoviário de Votuporanga.

Para garantir a vaga, o torcedor interessado deve entrar em contato com o Marcelo Papa ou Leandro, por meio dos telefones (17) 99715-6867 ou (17) 99654-4519, respectivamente.