CAV se reapresenta para semana de mata-mata na Série A3 

Votuporanguense enfrenta o Comercial, às 10h, neste domingo (1º), na Arena Plínio Marin.

O elenco do Clube Atlético Votuporanguense se reapresentou nesta terça-feira (26.abr) para a semana de treinos antes do primeiro confronto da fase de mata-mata, também chamada de semifinal do Campeonato Paulista da Série A3. A vaga foi confirmada no último sábado, após vencer o São José por 1 a 0, no Estádio Martins Pereira, em São José dos Campos/SP, e contar com a derrota por 1 a 0 do União Suzano para o Comercial.

Sob o comando do técnico Rodrigo Cabral, a Pantera Alvinegra afia as garras para encarar o Comercial, neste domingo, em casa. Contudo, o treinador não contará com o atacante Marlon, suspenso; além disso, o lateral Anderson Santos e o zagueiro Miguel Alcântara seguem como dúvida, pois se recuperam aos cuidados do Departamento Médico do CAV.

Semifinais da Série A3

Jogos de ida

EC São Bernardo x Noroeste, Primeiro de Maio, sábado (30.abr), às 15h

Votuporanguense x Comercial, Plínio Marin, domingo (1º.mai), às 10h

Jogos de volta

Comercial x Votuporanguense, Palma Travassos, sábado (7.mai), às 16h

Noroeste x EC São Bernardo, Alfredo de Castilho, sábado (7.mai), às 19h

Comercial e Noroeste, por terem melhor campanha nesta Série A3, possuem a vantagem do empate no resultado agregado.

Os vencedores farão a final da competição e também garantirão vaga na Série A2 de 2023.