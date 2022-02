CAV sai na frente, mas leva virada do União Suzano nos acréscimos pela Série A3 

Pantera Alvinegra amargou a quarta derrota seguida no Paulistão e volta à campo no domingo (6) às 10h, quando recebe o lanterna Nacional-SP na Arena Plinio Marin.

Na base da emoção, o Clube Atlético Votuporanguense perdeu de virada por 2 a 1 para o União Suzano, na tarde deste sábado (26.fev), no Estádio Suzanão, em Suzano/SP, em partida válida pela nona rodada do Campeonato Paulista da Série A3 (equivalente à terceira divisão).

A equipe comandada pelo técnico Rodrigo Cabral, perdeu dois jogadores expulsos pela arbitra Marianna Nani Batalha na segunda etapa, e quando já estava com um à menos abriu o placar após belo chute de Erick Salles, aos 24 minutos.

Mesmo com dois jogadores a mais, a equipe anfitriã não conseguia vazar a meta defendida por Kevin; até que os 47 minutos o União Suzano iniciou uma reação avassaladora e em três minutos virou o placar com gols de Jorge Mauá e Dener.

O resultado colocou fim na sequência negativa dos donos da casa no estadual. Com a vitória, o União Suzano assumiu a quinta posição na classificação da Série A3, com 15 pontos, sendo quatro vitórias, três empates e duas derrotas em nove jogos. Já o Votuporanguense sofreu o quarto revés seguido e, no momento, é o 13º colocado, com oito pontos e apenas duas vitórias.

A Pantera Alvinegra terá uma semana para afinar o discurso, já que volta à campo no próximo domingo (6.mar), às 10h, na Arena Plínio Marin, em Votuporanga/SP, quando recebe o lanterna Nacional-SP.

Com a bola rolando

O União Suzano dominou as ações no primeiro tempo da partida. Os donos casa cruzaram várias bolas na área e levaram perigo, como na cabeçada do zagueiro Matheus Abreu, aos cinco minutos, que acertou o travessão. O time suzanense também tentou pelo chão, mas parou no goleiro Kevin, do Votuporanguense, que substituiu o firme Talles.

A equipe de Votuporanga, aliás, pouco produziu na etapa inicial e só chegou com perigo no ataque no minuto final da etapa inicial. Aos 47, Marlon cabeceou livre e exigiu boa defesa do goleiro Felipe Nicolas.

O segundo tempo foi bem movimentado. Logo aos oito minutos, o Votuporanguense ficou com um jogador a menos após a expulsão do lateral Anderson, que recebeu o segundo amarelo ao cometer falta dura em Romário. Apesar disso, o time de Votuporanga foi para cima e abriu o placar. Aos 24, Erick Salles fez bela jogada individual e arriscou de fora da área para fazer 1 a 0.

Em desvantagem, o técnico Ricardo Costa, do União Suzano, fez várias mudanças na equipe na busca pelo empate. Aos 39, Abraão, do Votuporanguense, foi expulso após entrada dura em Dener. Com dois a mais, os donos da casa partiram para o tudo ou nada.

A estratégia do time de Suzano deu certo. Nos acréscimos, aos 47, Jorge Mauá aproveitou a confusão dentro da área após a cobrança de falta e empatou. A virada veio três minutos mais tarde, aos 50, com Dener, que precisou de dois chutes para marcar e decretar o 2 a 1.

Próximo compromisso

O Nacional-SP, próximo adversário do CAV, enfrentou o Capivariano neste sábado no Estádio Nicolau Alayon, em São Paulo, e ficou no empate em 0 a 0. Com o resultado, o lanterna do torneio, agora, com cinco pontos, chegou ao terceiro jogo sem vencer.