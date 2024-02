CAV sai atrás e busca empate contra o São Bernardo  

Resultado em jogo tumultuado na Arena Plínio Marin garantiu o Votuporanguense no G-8 do Paulistão A3. O próximo compromisso é no domingo, às 10h, quando visita o Rio Preto.

O Clube Atlético Votuporanguense saiu atrás, mas buscou o empate por 1 a 1 contra o EC São Bernardo, na noite desta quarta-feira (7.fev), na Arena Plínio Marin, em Votuporanga/SP, pela quinta rodada da Série A3 do Campeonato Paulista.

O duelo diante de 2.998 pagantes que terminou sob chuva e ventania teve um atleta expulso de cada equipe, e foi marcado por princípios de confusão, incluindo um corre-corre nos vestiários durante o intervalo.

Segundo a súmula da arbitragem entregue à FPF (Federação Paulista de Futebol): “Fui informado pelo diretor do jogo Sr. Mateus Colombo Bermúdez, que na saída do intervalo da partida houve um princípio de tumulto entre membros das duas equipes no túnel de acesso aos vestiários. Informo que a segurança privada e o efetivo da Polícia Militar controlaram a situação. Informo ainda que não foi possível identificar os responsáveis pelo tumulto”, relatou o árbitro Rafael de Souza.

Com a bola rolando

O jogo começou estudado, muito truncado. O primeiro lance de perigo foi do CAV, só aos 25 minutos de bola rolando. Gabriel Barcos recebeu cruzamento na área, mas pegou mal na bola, que sobrou para Pimenta, no entanto, o bandeira apontou impedimento. Aos 34, após escanteio cobrado da direita, Reinaldo Júnior cabeceou e o goleiro Henrique desviou para fora.

No escanteio seguinte, a bola foi desviada e quase sobrou para o ataque do Votuporanguense, mas a defesa do Cachorrão afastou.

Aos 45 minutos, o lateral-esquerdo Reinaldo Júnior foi expulso, deixando o Pantera Alvinegra com menos um. Na dividida pelo lado esquerdo, o pé de Reinaldo subiu demais e atingiu o adversário na altura do peito; e como já tinha um cartão amarelo por trocar empurrões, o segundo amarelo resultou no vermelho.

O episódio resultou em protestos por parte da torcida Alvinegra. Em seguida, após o apito que encerrou o primeiro tempo, jogadores e comissão técnica do CAV foram para cima do árbitro Rafael de Souza. O clima hostil seguiu em direção aos vestiários, momento em que foi registrado um princípio de confusão.

No segundo tempo, o Cachorrão abriu o placar logo aos 2 minutos, quando a defesa deu espaço para Rikelmy avançar pela direita e chutar de longe, no canto do goleiro João Paulo.

O jogo seguiu pegado e aos 16, o Votuporanguense empatou após cobrança de falta. Após a infração marcada pela esquerda, próximo do bico da grande área, o Pantera Alvinegra colocou em prática uma jogada ensaiada, e como Kayky não faltou ao ensaio, recebeu de frente para o gol e fuzilou a meta do goleiro Henrique.

A partida seguiu sem grandes lances, exceto pela chuva e o vento que se tornaram uma ‘ameaça’; já dentro de campo o duelo seguiu truncado e já aos 90, Rikelmy acertou o punho contra o rosto de Israel e também foi expulso.

Próximo compromisso

O Votuporanguense volta a campo no próximo domingo (11), às 10h, quando visita o Rio Preto, no Estádio Anísio Haddad, pela sexta rodada do Paulistão da Série A3.