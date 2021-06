CAV renova com três jogadores visando a Copa Paulista

Goleiro Talles, zagueiro Paulo Henrique e meia Ricardinho disputaram a Série A3 pelo CAV e permanecem no clube até 2022. Técnico Rogério Corrêa e o diretor de futebol Diego Cope também continuam na Pantera Alvinegra.

O Clube Atlético Votuporanguense anunciou a renovação de contrato com três atletas remanescentes da campanha na Série A3 do Campeonato Paulista: o goleiro Talles, o zagueiro Paulo Henrique e o meia Ricardinho.

Os novos acordos com os atletas são válidos até junho de 2022. Com isso, os jogadores devem disputar não apenas a Copa Paulista deste ano, mas também a Série A3 da temporada seguinte.

Talles, Paulo Henrique e Ricardinho fora titulares do CAV na campanha que levou o clube à semifinal da Série A3 do Campeonato Paulista. Além dos atletas, o técnico Rogério Corrêa e o diretor de futebol Diego Cope renovaram contrato com o clube por mais uma temporada.

Ainda segundo apurado, outros atletas como: Léo Cunha, Eduardo Melo, Gabriel Barcos, Guilherme Café, Lucas Mineiro, Marquinhos, Lorran, Thales Tim e Índio também receberam propostas para permanecer no clube e as negociações estão em aberto.