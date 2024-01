CAV recebe representantes do Sindicato dos Atletas de SP 

Entre os temas tratados no encontro aparecem o direito dos atletas e o alerta sobre a manipulação de resultados no esporte.

O Clube Atlético Votuporanguense (CAV) recebeu na manhã desta quinta-feira (5.jan), na Arena Plínio Marin, em Votuporanga/SP, Mauro Costa, o diretor de Relacionamento do Sindicato dos Atletas de São Paulo, em uma visita que contou com a presença do secretário-geral Osmir Batista e de Alexandre Montrimas, do setor de Marketing.

Na oportunidade, Costa destacou a importância dos direitos dos atletas e alertou sobre a manipulação de resultados no esporte, enfatizando que o Brasil é líder mundial nesse cenário.

“Diante disso, estamos orientando e alertando os jogadores para que denunciem qualquer atitude suspeita”, afirmou Mauro.

De acordo com a Pantera Alvinegra, “a presença do diretor proporcionou insights valiosos, promovendo a conscientização sobre questões cruciais no cenário esportivo atual. Líderes engajados, como Mauro Costa, desempenham papel fundamental ao debater temas cruciais no universo esportivo, contribuindo para uma maior conscientização sobre a integridade no esporte.”

Preparação acelerada

O CAV segue em ritmo acelerado de preparação para a disputa do Campeonato Paulista da Série A3 de 2024. A primeira rodada será disputada na quarta-feira, dia 24 de janeiro, quando o Clube Atlético Votuporanguense recebe o Grêmio Prudente, às 19h30, na Arena Plínio Marin.

Neste sábado (6), às 18h30, o Votuporanguense faz seu segundo jogo-treino, desta vez, em Lins/SP, contra o Linense – que se prepara para disputar a Série A2 do Paulistão.