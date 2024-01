CAV recebe autoridades para inspeção das obras na Arena Plínio Marin 

Arena recebe Votuporanguense x Mirassol em amistoso neste sábado (13), às 19h30, na inauguração da iluminação; ingresso será 1 kg de alimento não perecível ou R$10 – revertido para o Fundo Social de Solidariedade.

O Clube Atlético Votuporanguense (CAV) recebeu na manhã desta terça-feira (9.jan), a visita de autoridades locais, incluindo o prefeito de Votuporanga/SP, Jorge Seba (PSD), o secretário de Esportes e Lazer, Marcello Stringari, e o secretário de Obras, Salvador Castrequini, e empresários que foram recepcionados pelo presidente do Votuporanguense, Edilberto Fiorentino – Caskinha.

Na oportunidade, o grupo inspecionou as obras propostas pela Federação Paulista de Futebol (FPF) para a adaptação da Arena Plínio Marin para o Campeonato Paulista Sicredi A3 2004. Entre as melhorias destacam-se a acessibilidade, reforma do gramado, cabines de imprensa e camarote para a diretoria visitante, atendendo às exigências da Federação.

Durante a visita, Jorge Seba anunciou o andamento das obras de asfaltamento da Rua Albano Otterço – paralela à Arena Plínio Marin, destacando que a via estará pronta para receber os profissionais do esporte, torcedores e amantes do futebol no sábado.

O prefeito também revelou que convidou personalidades que desligaram a iluminação do antigo Estádio Plínio Marin para participar do ato simbólico de acionamento da iluminação da nova Arena. Dentre os convidados estão o radialista Cláudio Craveiro, o empresário José Carlos Melo e o secretário Marcello Stringari.

O presidente do CAV, Caskinha, expressou sua gratidão ao prefeito Jorge Seba, entregando-lhe uma camisa oficial do Votuporanguense como reconhecimento pelo apoio da administração municipal ao esporte local.

O prefeito ainda aproveitou o momento para gravar um vídeo convidando a população para a inauguração da iluminação da Arena Plínio Marin, durante o jogo entre Votuporanguense e Mirassol, agendado para o próximo sábado (13), às 19h30, na Arena.

