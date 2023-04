CAV realiza “peneira” para disputa do Paulistão sub-11 e sub-13 

Avaliações para atletas nascidos entre 2010 e 2013 acontecem no próximo domingo (16), a partir das 8h30, na Arena Plínio Marin.

O Clube Atlético Votuporanguense realiza no próximo domingo (16.abr), a partir das 8h30, na Arena Plínio Marin, em Votuporanga/SP, em parceria com o WS Sports, avaliações para jogadores que desejam integrar as equipes sub-11 e sub-13 do Pantera Alvinegra.

O objetivo da atividade monitorada pela WS Sports e profissionais licenciados pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol) é revelar novos atletas para grandes clubes do futebol brasileiro.

Passarão por testes atletas de Votuporanga e região, nascidos entre 2010 e 2013. Gratuita, a peneira poderá ser acompanhada pela família do jogador.

Outro diferencial é que não há um número exato de atletas a ser atingido, porém após a lotação do cadastro inicial, uma nova data será agendada para avaliar a turma posterior.

No entanto, os jogadores devem apresentar material de treinamento, como por exemplo: shorts, chuteira, caneleira, camisa branca; além do exame médico mostrando que o garoto está apto a prática esportiva.

Entre os critérios avaliados estão: relação com bola (domínio, fundamentos), agilidade, força e cognitivo.

O CAV pede que os participantes cheguem na Arena Plínio Marin 30 minutos antes do início das atividades. os atletas do sub-11 serão avaliados a partir das 8h30; já do sub-13, às 10h.

O cadastro pode ser feito via WhatsApp no (17) 98132-9372.

Os aprovados serão convidados a treinar com a equipe principal das categorias sub-11 e sub-13 do Votuporanguense que disputarão o Campeonato Paulista.

WS Sports

O WS Sports trabalha com a formação de atletas com captação a grandes clubes do Brasil, em 2022 empregou oito jogadores em categorias de base, em 2023 inseriu cinco atletas em grandes clubes que disputaram o Campeonato Paulista.

O WS Sports administrou a base 2017/2018 do América Futebol Clube sub-15/sub-17; em 2022, Fernandópolis F.C. sub-15/sub-17 e o Tanabi E.C. nas categorias sub-11/sub-13.

A parceria com o Votuporanguense busca revelar novos talentos, oportunizando espaço no futebol à atletas da cidade e região.