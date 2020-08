CAV perde por 3 a 0 e fica numa situação delicada na Série A 2

Após a derrota de ontem o Votuporanguense ficou em situação ainda mais delicada. Ocupa a lanterna (16º) com dez pontos e -11 de saldo de gols. Apesar de difícil, ainda é possível ultrapassar Red Bull Brasil, que tem 13 pontos e -8 de saldo, e Penapolense, que soma 12 e -5 de saldo.

Com excelente uso das bolas paradas, o São Caetano superou o Votuporanguense, por 3 a 0, na tarde desta quarta-feira. A partida, válida pela 14ª e penúltima rodada da primeira fase do Campeonato Paulista Série A2, foi realizada no Estádio Gilberto Siqueira Lopes, o Gilbertão, em Lins.

SITUAÇÃO NA TABELA

A vitória garantiu ao São Caetano um lugar nas quartas de final e colocou o time na briga para terminar a primeira fase na liderança. Com dois triunfos após a paralisação, o Azulão pegou o elevador, saindo da sexta posição para terceiro, na rodada passada, e agora assumindo a vice-liderança com 24 pontos. À sua frente, apenas o São Bernardo, com 25.

Já o Votuporanguense está em situação ainda mais delicada. Ocupa a lanterna (16º) com dez pontos e -11 de saldo de gols.

Apesar de difícil, ainda é possível ultrapassar Red Bull Brasil, que tem 13 pontos e -8 de saldo, e Penapolense, que soma 12 e -5 de saldo.

CAV COMEÇA MELHOR

O Votuporanguense até começou melhor, chegando ao ataque em algumas oportunidades, apesar de não criar chances claras de gols. O São Caetano soube suportar essa pressão inicial e aos poucos tomou o controle do jogo.

BOLA PARADA DECIDE A FAVOR DO AZULÃO

Apesar do equilíbrio, o Azulão usou muito bem a bola parada abrir o placar, já no fim da primeira etapa. Aos 37, o lateral-direito Alex Reinaldo cobrou escanteio na segunda trave e Luan apareceu para completar de cabeça.

E aos 45, a jogada se repetiu. Do outro lado, Alex Reinaldo cobrou mais um escanteio, a bola ficou viva na grande área e o zagueiro Domingo chutou de primeira, marcando bonito gol.

SEGUNDO TEMPO

Na volta do intervalo, o São Caetano seguiu no ataque, com marcação alta, e chegou ao terceiro gol aos oito minutos. Após roubar a bola no campo ofensivo, Marcus Vinícius cruzou para área. Diego Palhinha tentou o chute, mas quem completou mesmo para o gol foi o centroavante Joel.

O CAV tentou durante todo o tempo restante esboçar uma reação, mas não conseguiu assustar o adversário. Nas poucas vezes que conseguiu uma infiltração, o goleiro Luiz Daniel se mostrou atento e se adiantava para ficar com a bola. Já o Azulão claramente diminuiu o ritmo e controlou muito bem a partida para segurar o resultado.

ÚLTIMA RODADA

Na última rodada, o São Caetano joga diante do Osasco Audax, que briga contra o rebaixamento, no Anacleto Campanella. Já o Votuporanguense visita a Portuguesa Santista, integrante do G8, no Ulrico Mursa. Todos os jogos serão realizados no domingo, às 11h.