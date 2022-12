CAV perde para o Mirassol em primeiro teste da pré-temporada 

Na manhã da próxima sexta-feira, o Votuporanguense recebe o Sub-20 do Tanabi, na Arena Plínio Marin.

O Clube Atlético Votuporanguense abriu na manhã desta terça-feira (20.dez), a série de testes da pré-temporada visando a disputa da Série A3 do Campeonato Paulista de 2023, exatamente 8 dias após a reapresentação, diante do Sub-20 do Mirassol.

O jogo-treino foi dividido em três tempos, sendo o primeiro com duração de 30min e outros dois de 20min. Os comandados de Rodrigo Cabral, venceram a etapa inicial por 1 a 0, com gol do atacante Neto Acará.

Cabral explicou a importância de compromissos preparatórios: “Análise em processo técnico tático e com muito equilíbrio na parte física, até pela inatividade de alguns atletas, mas ao mesmo tempo conciliando amistosos para acelerarmos aquilo que pensamos de ideias, e buscando com tranquilidade as peças para encaixe em nossos setores. O carácter jogo, nos dá possibilidades de observamos comportamentos e soluções, extremamente importante nesse momento de montagem e curto tempo até a nossa estreia.”

O CAV já possui uma agenda de compromissos preparatórios visando a aceleração total do elenco, por exemplo, na próxima sexta-feira, às 9h, recebe o Sub-20 do Tanabi. Na sexta-feira (30) o Votuporanguense visita o profissional do Mirassol, em Mirassol/SP. Para fechar a série de jogos-treinos, ao menos, agendados até o momento, a Pantera Alvinegra recebe no sábado (7.jan) o Barretos na Arena Plínio Marin.

Com aproximadamente 70% dos atletas conhecidos, o esquadrão alvinegro aguarda o anúncio de novas peças para fechar o elenco, coisa que deve ocorrer nos primeiros dias de janeiro; enquanto isso, o CAV treina forte, de segunda a segunda, intercalando períodos de manhã e à tarde.

O Votuporanguense já conhece a tabela do Paulistão do ano que vem, a partir da estreia, fora de casa, diante do Grêmio Prudente, em 22 de janeiro. Já na Arena Plínio Marin, na Toca da Pantera, o CAV joga no dia 25 de janeiro, contra o Bandeirante.