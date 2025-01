CAV perde para o Botafogo e fica em segundo no grupo 

Votuporanguense aguarda definição dos classificados no Grupo 2, nesta sexta-feira (10), para saber se enfrentará Ponte Preta, IAPE ou Cuiabá.

O Clube Atlético Votuporanguense perdeu por 1 a 0 para o Botafogo na terceira rodada da fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2025, na noite desta quarta-feira (8.jan), na Arena Plínio Marin, em Votuporanga/SP. O duelo que definiu o líder do Grupo 1 foi definido com um golaço de Lucas Camilo, que acertou um belo chute de fora da área logo aos 3 minutos de jogo.

No entanto, mesmo com o gol sofrido, o Votuporanguense do técnico Rilla seguiu tentando igualar o placar e até levou perigo, principalmente na habilidade de Yago pelo lado esquerdo, mas não criou o suficiente para conseguir o empate.

O jogo que teve transmissão do Sportv seguiu burocrático, com o time carioca procurando administrar o resultado, enquanto o CAV seguia tentando criar oportunidades.

Por fim, com os dois times classificados para a segunda fase, o Botafogo terminou em primeiro do grupo, com nove pontos e com 100% de aproveitamento. O Votuporanguense fechou com seis pontos.

Próximos compromissos

Agora, CAV e Botafogo aguardam a definição dos classificados do Grupo 2 para conhecerem seus adversários. Ponte Preta já está na próxima fase, mas define posição com IAPE e Cuiabá nesta sexta-feira (10).

